Прикордонна служба пояснила, як окупанти захопили Зміїний

У ВМС дуже раді дізнатися про те, що морські піхотинці та прикордордонники, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний, живі

Ворог вкотре продемонстрував свою сутність. І знов довів, що віри і правди в його діях і словах немає. Про це заявила Служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, коментуючи події 26 лютого на острові Зміїний.

«26 лютого, отримавши інформацію, що на о. Зміїний серед наших захисників можуть бути загиблі та поранені, до острову з метою виконання гуманітарної місії було направлено цивільне судно МПРС «Сапфір», для допомоги постраждалим. Разом з екіпажем погодились вийти отці Василь Вирозуб, Олександр Чоков та їх помічники. Але їх незаконно захопили росіяни», – підкреслили у відомстві і додали, що незаконне захоплення цивільного судна – некомбатанта, що не здійснювали жодного військового завдання, є порушення правил і звичаїв війни, міжнародного гуманітарного права.

«Вимагаємо від РФ негайного звільнення незаконно захоплених громадян України. Звертаємось до світової спільноти, до вірян усіх церков з проханням вжити усіх можливих заходів впливу на РФ задля повернення наших громадян», – підкреслили в ВМС.

Крім того, у ВМС підкреслили: у відомстві дуже раді дізнатися про те, що морські піхотинці та прикордордонники, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний, живі.

«Російська пропаганда намагається розкрутити «новину» про те, що начебто влада України «забула», «поховалв» своїх підлеглих. При цьому морпіхи сміливо двічі відбили напади російських окупантів. Через брак БК вони не змогли продовжити захист острову», – зазначили у відомстві.

Там також додали, що окупанти «забули» повідомити про те, що вони повністю розтрощили інфраструктуру острову: маяк, вишки, антени, тощо. «Відповідно зв'язок із Зміїним був перерваний. Багаторазові спроби зв’язатися із особовим складом та дізнатися про його долю були марними. А постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доправити підмогу за морськими піхотинцями. А своїх побратимів ми чекаємо з нетерпінням і всією душею», - додали у відомстві.