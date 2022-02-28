Окупанти обстріляли «Градами» евакуаційний транспорт, відправлений до Волновахи

Весь склад евакуаційної колони цілий і наразі перебуває в укриттях

Евакуаційний транспорт, відправлений зранку до Волновахи, щоб вивезти людей, поки що не дістався місця призначення – колона потрапила під обстріл російських «Градів». Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

За його словами, весь склад евакуаційної колони цілий і наразі перебуває в укриттях. Зранку своїм ходом із Волновахи виїхало з десяток легкових автівок та успішно прослідували у бік Вугледару.

Представники обласної та районної влади чекають на жителів Волновахи у населеному пункті, назву якого людям повідомляють дзвінком представники місцевої влади, яких «усі волновахці добре знають», каже Кириленко. Він закликав слідувати лише їхнім інструкціям.

Щойно вщухнуть обстріли, людей знову спробують евакуювати.

«Вкотре звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом відреагувати на гуманітарні потреби людей і сприяти утворенню зеленого коридору для евакуації жителів Волновахи. Люди вже третій день під обстрілами без води, їжі, електрики. Їм потрібна допомога! Навіть російські окупаційні війська мають це розуміти!», – написав Кириленко.

28 лютого окупанти обстріляли мирний Харків. Після атаки місто ще більше розгромлене, багато вбитих серед мирного населення та покалічених. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що удар був нанесений «Ураганами» або «Смерчами».

Нагадаємо, у місті Чернігів після артобстрілу окупантів загорівся гіпермаркет «Епіцентр», що на вулиці Шевченка.

До слова, голова Сумської ОДА попередив містян про агресора, який суне в обласний центр.

Також сьогодні окупанти знову атакують Київщину: під обстріл потрапила Біла Церква.