Депутат Держдуми запропонував відправляти інстаблогерок на ферми доярками

Скандально відомий депутат Державної думи Росії Віталій Мілонов запропонував відправляти інстаблогерок у сільську місцевість

Російським блогерам, які втратили аудиторію та заробіток після блокування соцмереж, продовжують пропонувати роботу. Про це пише видання «Аргументы».

Цього разу питанням працевлаштування безробітних блогерів зацікавився один із найодіозніших депутатів Державної думи Росії Віталій Мілонов.

Він пропонує відправляти частину блогерів, зокрема, так званих «інстаблогерок», у сільську місцевість.

«Якщо ми візьмемо класичну блогерку – Instasamka, то я їх би влаштовував, звісно, на підприємства сільгоспсектору. Доярками, наприклад. Ця робота у них виходитиме дуже добре», – упевнений Мілонов.

Що ж робити із чоловіками-блогерами, Мілонов поки що не вирішив. Проблемою депутат вважає те, що у них «руки у них ростуть з їхнього головного місця в їхньому тілі».

Нагадаємо, що 11 березня у Росії рішенням Роскомнадзору уже заблокували популярну у тамтешніх користувачів та блогерів соцмережу Instagram. Інший продукт компанії Meta, соцмережу Facebook, у Росії заборонили ще раніше.

Після цього політики і чиновники почали у знущальному тоні пропонувати безробітним блогерам роботу. Зокрема, мер міста Тимашевськ, що на Кубані, заявив, що готовий взяти їх на роботу до міста косарями та прибиральниками.