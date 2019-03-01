Російські пропагандисти поширювали дезінформацію про отруєння Скрипаля, - Financial Times



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року

Російська державна телемовна компанія RT і новинне агентство Sputnik використовувалися як «засоби дезінформації»

За минулий рік російські державні ЗМІ оприлюднили 138 суперечливих повідомлень про атаку із застосуванням нервового агента проти Сергія Скрипаля, повідомляє Financial Times із посиланням на доповідь Королівського коледжу в Лондоні.

«Російська державна телемовна компанія RT і новинне агентство Sputnik використовувалися як «засоби дезінформації», яка проводилася за допомогою «публікації і повторення довгого списку часто суперечливих версій», які були покликані викривити картину подій в Солсбері березні минулого року», - йдеться у статті.

Видання нагадує, що Сергій Скрипаль і його донька Юлія були отруєні нервовим агентом «Новачок». Британська поліція звинуватила у спробі вбивства двох високопосадовців російської військової розвідки.

«Дослідження Королівського коледжу, яке було профінансоване Фондом «Відкрите суспільство», - організацією, заснованою мільярдером-філантропом Джорджем Соросом, - стверджує, що RT і Sputnik використовували свої англомовні платформи для поширення семи теорій змови щодо цього отруєння. Зокрема, про те, що отруєння було організовано Сполученим Королівством, США або західними розвідувальними агентствами з метою завдати шкоди Росії; що це була фабрикація, і що в Солсбері не було виявлено слідів «Новачка», - пише Financial Times.

«Розуміння, до чого можуть вдаватися такі повязані з державою (РФ) інформаційні джерела, як RT, - це важливий крок у напрямку запобігання поширенню дезінформації та її згубного впливу на журналістику і публічні обговорення», - заявив Гордон Ремсі, один з авторів доповіді.

Як повідомлялось, армія Великої Британії завершила очищення міста Солсбері від хімічної речовини «Новачок», використаної при замаху на Олександра і Юлію Скрипалів.

Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.



У вересні 2018 року прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.



Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.



Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи.



Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».



Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.



6 лютого ЗМІ повідомили, що російський офіцер військової розвідки під вигаданим ім'ям Сергій Федотов в один і той же день прибув до Великобританії разом з двома іншими кілерами, які вчинили замах на Скрипаля. Йдеться про ймовірного співробітника військової розвідки Росії Дениса Сергеєва (агентурне ім’я Сергій Федотов).