Військові Британії повністю очистили Солсбері від «Новачка»



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Протягом року військові провели 13 000 годин роботи в 250 місіях із дезактивації об'єктів і території в Солсбері Фото: twitter.comWPLGLocal10

Всього в місті було виявлено 12 місць, заражених нервово-паралітичним агентом

Армія Великої Британії завершила очищення міста Солсбері від хімічної речовини «Новачок», використаної при замаху на Олександра і Юлію Скрипалів. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що майже рік роботу над дезактивацією Солсбері проводили від 600 до 800 військовослужбовців військ від хімічної, біологічної і радіологічного захисту. Всього в місті було виявлено 12 місць, заражених нервово-паралітичним агентом. Зокрема, отруйна речовина була знайдена в будинку сержанта-детектива Ніка Бейлі, який проводив обшук у будинку Скрипаля.

«Новачок» - це, ймовірно, один з найбільш небезпечних хімічних речовин, відомих на сьогоднішні. Достатньо лише невеликої її кількості, при цьому він дуже швидко поширюється», - зазначив генерал-лейтенант Тайрон Ерч.

Нагадаємо, поліція повідомила, що залишками нервово-паралітичної речовини «Новачок», що була у флаконі з-під парфумів після отруєння Юлії та Сергія Скрипалів у Солсбері, вистачило б для того, щоб отруїти ще тисячі людей.

Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні 2018 року прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи.

Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.

6 лютого ЗМІ повідомили, що російський офіцер військової розвідки під вигаданим ім'ям Сергій Федотов в один і той же день прибув до Великобританії разом з двома іншими кілерами, які вчинили замах на Скрипаля. Йдеться про ймовірного співробітника військової розвідки Росії Дениса Сергеєва (агентурне ім’я Сергій Федотов).