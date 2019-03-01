  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Військові Британії повністю очистили Солсбері від «Новачка»

    • Розсилка
    <span>Протягом року військові провели 13 000 годин роботи в 250 місіях із дезактивації об'єктів і території в Солсбері</span> - Військові Британії повністю очистили Солсбері від «Новачка»
    Протягом року військові провели 13 000 годин роботи в 250 місіях із дезактивації об'єктів і території в Солсбері
    Фото: twitter.comWPLGLocal10

    Всього в місті було виявлено 12 місць, заражених нервово-паралітичним агентом

    Армія Великої Британії завершила очищення міста Солсбері від хімічної речовини «Новачок», використаної при замаху на Олександра і Юлію Скрипалів. Про це повідомляє BBC.

    Читайте також

    Повідомляється, що майже рік роботу над дезактивацією Солсбері проводили від 600 до 800 військовослужбовців військ від хімічної, біологічної і радіологічного захисту. Всього в місті було виявлено 12 місць, заражених нервово-паралітичним агентом. Зокрема, отруйна речовина була знайдена в будинку сержанта-детектива Ніка Бейлі, який проводив обшук у будинку Скрипаля.

    «Новачок» - це, ймовірно, один з найбільш небезпечних хімічних речовин, відомих на сьогоднішні. Достатньо лише невеликої її кількості, при цьому він дуже швидко поширюється», - зазначив генерал-лейтенант Тайрон Ерч.

    Нагадаємо, поліція повідомила, що залишками нервово-паралітичної речовини «Новачок», що була у флаконі з-під парфумів після отруєння Юлії та Сергія Скрипалів у Солсбері, вистачило б для того, щоб отруїти ще тисячі людей.

    Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

    У вересні 2018 року прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

    Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи.

    Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

    Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.

    6 лютого ЗМІ повідомили, що російський офіцер військової розвідки під вигаданим ім'ям Сергій Федотов в один і той же день прибув до Великобританії разом з двома іншими кілерами, які вчинили замах на Скрипаля. Йдеться про ймовірного співробітника військової розвідки Росії Дениса Сергеєва (агентурне ім’я Сергій Федотов).

    Читайте також
    Росія ГРУ армія шпигун отруєння військові Велика Британія розслідування поліція Сергій Скрипаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ