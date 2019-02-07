Російських агентів, які отруїли Скрипалів, було троє - The Telegraph



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Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року

За даними ЗМІ, Федотов повинен був летіти назад тим самим рейсом, що і російські ГРУшники Олександр Петров з Русланом Бошировим

Ще один - третій - агент спецслужб Російської Федерації, пов'язаний з отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки, залишився у Великобританії після замаху.

Про це 6 лютого повідомило видання The Telegraph.

Зазначається, що російський офіцер військової розвідки під вигаданим ім'ям Сергій Федотов в один і той же день прибув до Великобританії разом з двома іншими кілерами, які вчинили замах на Скрипаля.

Наголошується, що Федотов повинен був летіти назад тим самим рейсом, що і російські ГРУшники Олександр Петров з Русланом Бошировим. Однак перед вильотом він скасував свою реєстрацію на рейс.

Нагадаємо, поліція повідомила, що залишками нервово-паралітичної речовини «Новачок», що була у флаконі з-під парфумів після отруєння Юлії та Сергія Скрипалів у Солсбері, вистачило б для того, щоб отруїти ще тисячі людей.

Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні 2018 року прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи.

Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.

Джерело: Прямий