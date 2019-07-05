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    Російські силовики навідалися у мечеть під Сімферополем (фото)

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    Мечеть під Сімферополем, куди 5 липня прийшли російські силовики&nbsp; - Російські силовики навідалися у мечеть під Сімферополем (фото)
    Мечеть під Сімферополем, куди 5 липня прийшли російські силовики 
    Фото: facebook.com/crimeansolidarity

    З імамом мечеті у селі Зарічне проводиться бесіда, розповідають очевидці

    У мечеті в селі Зарічне під Сімферополем російські силовики у п’ятницю, 5 липня, проводять слідчі заходи.

    Про це у Facebook повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність».

    «У Сімферополі повідомляють про слідчі заходи в мечеті с. Зарічне. Після п'ятничної молитви всі прихожани залишилися у дворі мечеті, а з імамом на даний момент проводиться бесіда», - заявили активісти.

    Зазначається, що в мечеті перебувають співробітники Центру «Е» і ОМОН. Подробиці з'ясовуються.

    Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму 10 кримських провайдерів повністю блокують 14 українських інформаційних сайтів й дві соціальні мережі.

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