Російські силовики навідалися у мечеть під Сімферополем (фото)



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Мечеть під Сімферополем, куди 5 липня прийшли російські силовики Фото: facebook.com/crimeansolidarity

З імамом мечеті у селі Зарічне проводиться бесіда, розповідають очевидці

У мечеті в селі Зарічне під Сімферополем російські силовики у п’ятницю, 5 липня, проводять слідчі заходи.

Про це у Facebook повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність».

«У Сімферополі повідомляють про слідчі заходи в мечеті с. Зарічне. Після п'ятничної молитви всі прихожани залишилися у дворі мечеті, а з імамом на даний момент проводиться бесіда», - заявили активісти.

Зазначається, що в мечеті перебувають співробітники Центру «Е» і ОМОН. Подробиці з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму 10 кримських провайдерів повністю блокують 14 українських інформаційних сайтів й дві соціальні мережі.