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    Події в Україні

    Львівщина зазнала ракетних ударів, винищувачі окупантів злітали із аеродрому в Білорусі

    Чотири крилатих ракети завдяки ЗСУ було збито - Львівщина зазнала ракетних ударів, винищувачі окупантів злітали із аеродрому в Білорусі
    Чотири крилатих ракети завдяки ЗСУ було збито
    фото з відкритих джерел

    Українські захисники знищили чотири крилаті ракети

    У суботу, 16 квітня, літаки Су-35 російських окупантів завдали ракетних ударів по Львівській області. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

    Він зазначив, що російські винищувачі злітали з білоруського аеродрому Барановичі.

    «Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети! Слава нашим ППО! Слава Україні», – сказано у повідомленні очільника області.

    До слова, Козицький повідомляв, що під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 05:46 і тривала до 07:02, спрацювали сили протиповітряної оборони.

    Раніше російські окупанти вночі 16 квітня вдарили ракетами по Дніпропетровщині. У результаті була зруйнована птахофабрика. Вона не працювала, тож постраждалих немає.

    Також під ранок 16 квітня Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Інформацію підтвердив міський голова Віталій Кличко.

    У ніч проти 16 квітня ворог ударив по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі, одна людина загинула і ще одна отримала поранення, але госпіталізація їй не знадобилася.

    Раніше СБУ затримала російських інформаторів у Києві, Харкові та Полтаві.

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    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ Львівщина війна обстріл Україна окупація час #stoprussia
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    Львівщина зазнала ракетних ударів, винищувачі окупантів злітали із аеродрому в Білорусі