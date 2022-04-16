Львівщина зазнала ракетних ударів, винищувачі окупантів злітали із аеродрому в Білорусі

Чотири крилатих ракети завдяки ЗСУ було збито

Українські захисники знищили чотири крилаті ракети

У суботу, 16 квітня, літаки Су-35 російських окупантів завдали ракетних ударів по Львівській області. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Він зазначив, що російські винищувачі злітали з білоруського аеродрому Барановичі.

«Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети! Слава нашим ППО! Слава Україні», – сказано у повідомленні очільника області.

До слова, Козицький повідомляв, що під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 05:46 і тривала до 07:02, спрацювали сили протиповітряної оборони.

Раніше російські окупанти вночі 16 квітня вдарили ракетами по Дніпропетровщині. У результаті була зруйнована птахофабрика. Вона не працювала, тож постраждалих немає.

Також під ранок 16 квітня Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Інформацію підтвердив міський голова Віталій Кличко.

У ніч проти 16 квітня ворог ударив по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі, одна людина загинула і ще одна отримала поранення, але госпіталізація їй не знадобилася.

Раніше СБУ затримала російських інформаторів у Києві, Харкові та Полтаві.

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