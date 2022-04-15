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    Російські військові обстріляли Попасну та хотіли вбити переселенців

    Рашисти обстріляли Попасну та ледь не вбили людей, які хотіли виїхати у безпечний прихисток&nbsp; - Російські військові обстріляли Попасну та хотіли вбити переселенців
    Рашисти обстріляли Попасну та ледь не вбили людей, які хотіли виїхати у безпечний прихисток 
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Людей вивозили з небезпечного міста автівкою, у якої були пробиті шини

    У п'ятницю, 15 квітня, російські військові обстріляли Попасну (Луганщина) та заледве не вбили переселенців, які саме намагалися виїхати з міста. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

    «Потужний обстріл Попасної. Евакуювали лише трьох осіб – автівка виїхала на повністю спущених шинах», – написав Гайдай.

    За його словами, місто росіяни щільно обстрілювали із самого ранку.

    Організатори евакуації вирішили автобус для евакуації залишити у сусідньому населеному пункті, де відносно безпечно, а мешканців Попасної підвозити туди на автомобілях. Але навіть таким чином вдалося зробити лише один рейс – врятувати трьох осіб.

    Після чергового потужного обстрілу уламки снарядів влучили у легковий автомобіль. Автівці з пасажирами вдалося виїхати з-під ворожого вогню на повністю спущених шинах.

    Жертв серед українських військових і вимушених переселенців вдалося уникнути.

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    Нагадаємо, військові РФ обстріляли евакуаційні автобуси на Харківщині. Наразі відомо про сімох загиблих.

    Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.


    Теги: росія Луганщина війна Сергій Гайдай евакуація
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    Російські військові обстріляли Попасну та хотіли вбити переселенців