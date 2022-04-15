Російські військові обстріляли Попасну та хотіли вбити переселенців
Людей вивозили з небезпечного міста автівкою, у якої були пробиті шини
У п'ятницю, 15 квітня, російські військові обстріляли Попасну (Луганщина) та заледве не вбили переселенців, які саме намагалися виїхати з міста. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
«Потужний обстріл Попасної. Евакуювали лише трьох осіб – автівка виїхала на повністю спущених шинах», – написав Гайдай.
За його словами, місто росіяни щільно обстрілювали із самого ранку.
Організатори евакуації вирішили автобус для евакуації залишити у сусідньому населеному пункті, де відносно безпечно, а мешканців Попасної підвозити туди на автомобілях. Але навіть таким чином вдалося зробити лише один рейс – врятувати трьох осіб.
Після чергового потужного обстрілу уламки снарядів влучили у легковий автомобіль. Автівці з пасажирами вдалося виїхати з-під ворожого вогню на повністю спущених шинах.
Жертв серед українських військових і вимушених переселенців вдалося уникнути.
Нагадаємо, військові РФ обстріляли евакуаційні автобуси на Харківщині. Наразі відомо про сімох загиблих.
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