Російські ЗМІ звинуватили українців в обвалі цін на відпочинок в Єгипті

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Єгипет може різко підняти ціни на відпочинок

Російські ЗМІ повідомили про те, що Єгипет може різко підняти ціни на відпочинок через німецьких і українських туристів.

На сайті Асоціації туроператорів Росії зазначається, що з таким відкритим зверненням до уряду виступив президент Асоціації подорожей і туризму Єгипту Атеф Абдул Латіф.

За його даними, в деяких готелях ціна на номер, включаючи розміщення, їжу, напої та розваги, становить близько $14, в той час як реальна ціна цього комплексу послуг в інших країнах - близько $100.

«Те, що відбувається зараз, нелогічно і руйнівно. Вартість номера в деяких п'ятизіркових готелях продається за $14 і $15. Це призводить до неправильного позиціонування єгипетських туристичних напрямків як дешевих місць для відпочинку, незважаючи на їх якість», - підкреслив Латіф.

Основними «винуватцями» такої цінової ситуації єгипетський турбізнес вважає німецький і український ринки, які готові нарощувати свою присутність на курортах Єгипту лише за умови збереження низьких цін, незалежно від сезону. Більш того, Латіф нарікає на те, що подібним «руйнівним трендом» все більше йдуть і такі ринки, як Китай і Індія, туристи з яких поїхали в Єгипет лише недавно.

Як зазначає експерт, готелі самостійно не можуть відразу збільшити свої ціни.

«Навіть в високий сезон туристичні компанії, які представляють інтереси іноземних ринків, не погоджуються на підвищення цін більш ніж на 20%», - зазначив він.

З цієї причини міністерство туризму на законодавчому рівні просить закріпити мінімальний рівень цін в готелях, які співмірні з «реальною вартістю послуг, що надаються відповідно до класифікації готелів».

Якщо готель буде порушувати встановлений ціновий поріг і продавати свої кімнати нижче мінімального рівня, то його пропонується оштрафувати або знизити кількість зірок.

Президент Асоціації туристичних мандрівників вважає, що якщо проблема низької ціни буде вирішена, то доходи Єгипту від туризму будуть подвоєні при тій же кількості туристів.

Раніше повідомлялося, що українському ринку туристів в Єгипті приділяється увага як одному з пріоритетних. У 2017 році єгипетські курорти відвідали більше 800 тисяч українців.