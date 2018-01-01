У Єгипті минулого року відпочили близько 800 тис. Українців — посольство

Українському ринку туристів в Єгипті приділяється увага як одному з пріоритетних

У 2017 році єгипетські курорти відвідали більше 800 тисяч українців. Про це повідомляє прес-служба посольства України у Каїрі. «Голова Єгипетської туристичної адміністрації Гишам Ель Демері під час зустрічі з послом України в АРЄ Геннадієм Латієм 18 лютого наголосив, що українському ринку туристів в Єгипті приділяється увага як одному з



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Українському ринку туристів в Єгипті приділяється увага як одному з пріоритетних

У 2017 році єгипетські курорти відвідали більше 800 тисяч українців. Про це повідомляє прес-служба посольства України у Каїрі.

«Голова Єгипетської туристичної адміністрації Гишам Ель Демері під час зустрічі з послом України в АРЄ Геннадієм Латієм 18 лютого наголосив, що українському ринку туристів в Єгипті приділяється увага як одному з пріоритетних. За наданою інформацією, у 2017 році єгипетські курорти відвідали більше 800 тисяч українців», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що єгипетська сторона привітала рішення щодо початку регулярних перельотів за маршрутом Київ – Каїр – Київ у квітні цього року, що має стати важливим кроком на шляху активізації двосторонніх контактів між зацікавленими представниками туристичних, бізнесових, культурних, спортивних сфер.

Раніше повідомлялося, що у 2017 році Львів відвідали 2,6 млн туристів, які витратили під час перебування в місті 615 млн євро.