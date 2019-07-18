Російський адвокат назвав три варіанти звільнення з полону українських моряків



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На суді Facebook Іллі Новікова

Ілья Новіков пояснив, яким чином можуть бути звільнені українські військовополонені

Російський адвокат з групи захисників українських військовополонених моряків Ілля Новіков вважає, що є декілька варіантів їхнього звільнення. Про це повідомляє «Обозреватель».

«Перший варіант був пов'язаний з виборами в Україні 21 липня і ім'ям Віктора Медведчука. Правда, до 21 числа залишилося пару днів і навіть якщо хлопців в п'ятницю або суботу звільнять, то це навряд чи на щось вплине», – заявив Новіков.

Ще один варіант пов'язаний з проросійським журналістом Кирилом Вишинським, який знаходиться в СІЗО за підозрою в державній зраді. Російська сторона наполягає на його звільненні.

«У п'ятницю, 19 липня в Києві відбудеться суд щодо продовження запобіжного заходу Вишинського. І суд може ухвалити якесь компромісне рішення. У такому випадку і по морякам може бути компроміс. Але прямого обміну не буде», – вважає адвокат.

І третій варіант – це апеляція на рішення російського суду щодо продовження запобіжного заходу морякам.

«Це засідання пройде в Мосміськсуді, саме по собі воно нічого не означає, ми це вже проходили багато разів. Але в плані політики там теж може бути ухвалено якесь рішення. Наприклад, справу можуть припинити або відправити хлопців під заставу. Причому такий, який дозволить їм спокійно поїхати додому і забути про все це», – пояснив Новіков.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження в Керченську протоку буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців, троє з них були поранені. Українців звинуватили в незаконному перетинанні кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права оприлюднив рішення про застосування тимчасових заходів у справі за позовом України до РФ, яким зобов'язав Росію звільнити захоплених моряків і кораблі. Згідно з рішенням, Росія до 25 червня повинна була поінформувати суд про виконання наказу щодо звільнення українських моряків і суден. Росія відмовилася виконати наказ Трибуналу ООН. У МЗС РФ заявили, що Міжнародний трибунал ООН з морського права не має юрисдикції розглядати вимоги України про звільнення захоплених військових кораблів і моряків. 9 липня російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам.

17 липня Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці усім 24 українським морякам.

Раніше повідомлялося, що Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова прибула у Москву на судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам у понеділок, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.

15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.