  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Російський адвокат назвав три варіанти звільнення з полону українських моряків

    • Розсилка
    На суді - Російський адвокат назвав три варіанти звільнення з полону українських моряків
    На суді
    Facebook Іллі Новікова

    Ілья Новіков пояснив, яким чином можуть бути звільнені українські військовополонені

    Російський адвокат з групи захисників українських військовополонених моряків Ілля Новіков вважає, що є декілька варіантів їхнього звільнення. Про це повідомляє «Обозреватель».

    «Перший варіант був пов'язаний з виборами в Україні 21 липня і ім'ям Віктора Медведчука. Правда, до 21 числа залишилося пару днів і навіть якщо хлопців в п'ятницю або суботу звільнять, то це навряд чи на щось вплине», – заявив Новіков.

    Читайте також

    Ще один варіант пов'язаний з проросійським журналістом Кирилом Вишинським, який знаходиться в СІЗО за підозрою в державній зраді. Російська сторона наполягає на його звільненні.

    «У п'ятницю, 19 липня в Києві відбудеться суд щодо продовження запобіжного заходу Вишинського. І суд може ухвалити якесь компромісне рішення. У такому випадку і по морякам може бути компроміс. Але прямого обміну не буде», – вважає адвокат.

    І третій варіант – це апеляція на рішення російського суду щодо продовження запобіжного заходу морякам.

    «Це засідання пройде в Мосміськсуді, саме по собі воно нічого не означає, ми це вже проходили багато разів. Але в плані політики там теж може бути ухвалено якесь рішення. Наприклад, справу можуть припинити або відправити хлопців під заставу. Причому такий, який дозволить їм спокійно поїхати додому і забути про все це», – пояснив Новіков.

    Нагадаємо, 25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження в Керченську протоку буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців, троє з них були поранені. Українців звинуватили в незаконному перетинанні кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права оприлюднив рішення про застосування тимчасових заходів у справі за позовом України до РФ, яким зобов'язав Росію звільнити захоплених моряків і кораблі. Згідно з рішенням, Росія до 25 червня повинна була поінформувати суд про виконання наказу щодо звільнення українських моряків і суден. Росія відмовилася виконати наказ Трибуналу ООН. У МЗС РФ заявили, що Міжнародний трибунал ООН з морського права не має юрисдикції розглядати вимоги України про звільнення захоплених військових кораблів і моряків. 9 липня російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам. 

    17 липня Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці усім 24 українським морякам.

    Раніше повідомлялося, що Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова прибула у Москву на судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим.

    Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам у понеділок, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.

    15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.

    Читайте також
    МЗС Росія окупанти суд ООН Путін Ілля Новіков СІЗО полон арешт наказ адвокат Україна українські моряки трибунал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ