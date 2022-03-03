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    Російський брокер у прямому ефірі випив за смерть фондового ринку РФ

    Російський брокер у прямому ефірі випив за смерть фондового ринку РФ

    Економіка країни-агресора летить у прірву

    Засновник інвестиційного клубу «Союзники» та фінтех-компанії DTI Algorithmic Олександр Бутманов випив газовану воду за «смерть фондового ринку» у прямому ефірі YouTube-каналу «РБК Інвестиції».

    Інцидент стався 2 березня в ефірі програми Індекс тижня, присвяченій коливанням біржі на тлі вторгнення Росії в Україну. Ведуча запитала Бутманова, чи він вірить у відновлення російського фондового ринку. У відповідь на це експерт дістав пляшку газованої води та зробив ковток. «Я передаю привіт Сергію Усіченко, який пив 13 років тому за смерть фондового ринку», – заявив Бутманов. – Сьогодні я п'ю газовану воду. Дорогий фондовий ринок, ти був близький, цікавий. Спочивай з миром, дорогий товаришу».

    Нагадаємо, в Україні добігає завершення восьмий день війни з Росією. Найскладніша ситуація спостерігається на Харківщині, у Херсоні, на Сумщині. Дмитро Живицький, голова Сумської обласної державної адміністрації повідомив, що в області нині пекло, окупанти гатить по всіх населених пунктах.

    Як повідомляв «Главком», напад Росії на Україну і введені через це санкції обвалили курс російського рубля.

    Теги: інвестиції смерть напад
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    Російський брокер у прямому ефірі випив за смерть фондового ринку РФ