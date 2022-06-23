«Что не делает дурак – все не так». Порошенко привітав Путіна (відео)

«Чекаємо членства в НАТО»

П’ятий президент України Петро Порошенко емоційно відреагував на надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Зокрема, він звернувся до очільника Кремля Володимира Путіна із цитатою з дитячого віршика російського дитячого письменника Самуїла Маршака.

«Що, Путін, знову всіх переграв? Україна – кандидат в члени ЄВ. І як каже Маршак: «Что не делает дурак, все он делает не так». Чекаємо членства в НАТО», – сказав Порошенко.

Нагадаємо, 23 червня лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Світові та українські політики у своїх соцмережах привітали це історичне рішення емоційними дописами.