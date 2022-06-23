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    «Что не делает дурак – все не так». Порошенко привітав Путіна (відео)

    Порошенко процитував Путіну дитячий вірш - «Что не делает дурак – все не так». Порошенко привітав Путіна (відео)
    Порошенко процитував Путіну дитячий вірш
    скріншот із відео

    «Чекаємо членства в НАТО»

    П’ятий президент України Петро Порошенко емоційно відреагував на надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

    Зокрема, він звернувся до очільника Кремля Володимира Путіна із цитатою з дитячого віршика російського дитячого письменника Самуїла Маршака.

    «Що, Путін, знову всіх переграв? Україна – кандидат в члени ЄВ. І як каже Маршак: «Что не делает дурак, все он делает не так». Чекаємо членства в НАТО», – сказав Порошенко.

    Нагадаємо, 23 червня лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

    Світові та українські політики у своїх соцмережах привітали це історичне рішення емоційними дописами.

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    Теги: Петро Порошенко ЄС росія окупанти НАТО війна путін Україна президент окупація #stoprussia
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    «Что не делает дурак – все не так». Порошенко привітав Путіна (відео)