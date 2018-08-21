Російський омбудсмен заявила, що Сенцова не мінятимуть



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Олег Сенцов

Москалькова заявила про необхідність двосторонньої угоди щодо осіб із двома паспортами

Росія вважає неможливим обмін незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова через примусово надане йому громадянство РФ.

Про це заявила Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

«Щодо Сенцова, Штиблікова і так далі, у них вийшло за фактом два громадянства. І відповідно до української Конституції, їхні громадяни видачі не підлягають на територію Росії - так само, як і у нас, громадяни не підлягають видачі на іншу територію», - сказала Москалькова.

Російський омбудсмен заявила про необхідність двосторонньої угоди щодо осіб із двома паспортами.

«Ми не можемо ігнорувати той факт, що сьогодні велика кількість громадян одночасно мають паспорти. Тому в угоді має бути обумовлено, що ці люди визнаються громадянами і однієї й іншої держави і до них мають допускатися консули та уповноважені з прав людини», - додала Москалькова.

Нагадаємо, 21 серпня виповнюється 100 днів від часу, коли ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення Москвою всіх українських політв’язнів.

Джерело: Крим.Реалії