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    Російський підводний човен «заблукав» біля кордонів Латвії

    • Розсилка
    Російський підводний човен «заблукав» біля кордонів Латвії

    Інцидент стався 10 вересня

    Національні збройні сили Латвії зафіксували у винятковій економічній зоні країни російський підводний човен.

    Про це повідомляється у Twitter національних збройних сил країни.

    «10 вересня латвійські збройні сили зафіксували у винятковій економічній зоні Латвії на відстані 3 морських миль від державного кордону підводний човен «Дмитров» класу «Кіло», що належить до ВМФ РФ» - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у вересні Національні збройні сили Латвії зафіксували політ двох російських військово-транспортних літаків недалеко від латвійських кордонів.

    Раніше в Латвії суд ухвалив умовний вирок латвійцеві Юрію Стілве, визнаному винним у шпигунстві на користь Росії. Свою провину Стілве визнав і розкаявся.

    Джерело: Європейська правда

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