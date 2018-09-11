Російський підводний човен «заблукав» біля кордонів Латвії



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Інцидент стався 10 вересня

Національні збройні сили Латвії зафіксували у винятковій економічній зоні країни російський підводний човен.

Про це повідомляється у Twitter національних збройних сил країни.

«10 вересня латвійські збройні сили зафіксували у винятковій економічній зоні Латвії на відстані 3 морських миль від державного кордону підводний човен «Дмитров» класу «Кіло», що належить до ВМФ РФ» - йдеться у повідомленні.

LV ekskl. ekonom. zonā 3 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 10.09. identificēja Krievijas BS "Kilo" klases zemūdeni "Dmitrov" — NBS (@Latvijas_armija) 10 сентября 2018 г.

Нагадаємо, у вересні Національні збройні сили Латвії зафіксували політ двох російських військово-транспортних літаків недалеко від латвійських кордонів.

Раніше в Латвії суд ухвалив умовний вирок латвійцеві Юрію Стілве, визнаному винним у шпигунстві на користь Росії. Свою провину Стілве визнав і розкаявся.

Джерело: Європейська правда