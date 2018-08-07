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    У світі

    У Латвії засудили російського шпигуна

    • Розсилка
    У Латвії засудили російського шпигуна

    Обвинувачений свою провину визнав і розкаявся

    Сесія Відземського районного суду в муніципальному центрі Мадона ухвалила умовний вирок латвійцеві Юрію Стілве, визнаному винним у шпигунстві на користь Росії. Свою провину Стілве визнав і розкаявся.

    Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення Латвії LSM.

    «Відземський районний суд у Мадоні засудив обвинуваченого у шпигунстві на користь Росії Юрія Стілве, що проживає в Алуксненському краї, до трьох років позбавлення волі умовно», - говориться в повідомленні.

    Уточнюється, що обвинувачений свою провину визнав і розкаявся. Також Стілве перебуватиме під особливим наглядом впродовж 3 років і 6 місяців; при призначенні покарання йому врахували ті 9 місяців, які він уже пробув за гратами.

    Кримінальну справу про шпигунство Поліція безпеки завела наприкінці 2017 року. Тоді ж був затриманий підозрюваний громадянин Латвії. Пізніше Поліція безпеки Латвії підтвердила, що затриманий тривалий час за завданням російських спецслужб збирав і передавав їм дані про інфраструктуру Національних збройних сил країни та інші відомості, що цікавили спецслужби РФ.

    Розслідування показало, що підозрюваний дійсно співпрацював з російським офіцером спецслужби на території Росії. У лютому справу передали до прокуратури для початку кримінального переслідування.

    Латвійські ЗМІ раніше уточнювали, що обвинувачений в шпигунстві - житель Алуксне, господар селянської ферми, який збирав за завданням російської розвідки публічно доступну інформацію про те, що відбувається в латвійському прикордонні з Росією.

    Нагадаємо, у Вашингтоні затримали громадянку Росії за підозрою у «проникненні в американську політичну організацію».

    Велике журі у США 17 липня посилило кримінальні звинувачення щодо жінки, яка підозрюється в діях «іноземним агентом» на користь Росії.

    Марію Бутіну, яка є засновницею російської групи на захист вільного володіння зброєю, називають змовницею і чинним агентом російського уряду.

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