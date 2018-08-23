Російський рубль продовжує рекордне за останні два роки падіння
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ЦБ Росії тимчасово відмовився від закупівлі валюти для Мінфіну - це рішення буде діяти з 23 серпня і до кінця вересня
Центробанк РФ встановив курс євро на 24 серпня у 79,25 рублів. У порівнянні з попереднім днем курс європейської валюти зріс більш ніж на 1 рубль. Попередній раз офіційний курс євро піднімався вище 79 рублів 12 квітня.
«Медуза» також повідомляє, що офіційний курс долара також зріс: 68,52 рублі (+91 копійка). Це максимум з початку квітня 2016 року.
На Московській біржі євро, станом на 13:16 мск, торгувався по 79,6 рублів, на 77 копійок більше, ніж на закритті попередніх торгів. Долар коштує 68,86 рублів (+83 копійки).
Російська валюта дешевшає з початку серпня на тлі повідомлень про нові американських санкції.
Чергове падіння курсу рубля російські експерти пов'язують зі збільшенням покупок Банком Росії валюти для Мінфіну 20-21 серпня.
«З метою підвищення передбачуваності дій грошової влади і зниження волатильності фінансових ринків» ЦБ Росії тимчасово відмовився від закупівлі валюти для Мінфіну - це рішення буде діяти з 23 серпня і до кінця вересня.