Набули чинності санкції США проти Росії за отруєння Скрипалів



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На першому етапу санкції стосуватимуться заборони на експорт технологій, які можуть бути використані у військових цілях

Перший етап нових санкцій США проти Росії, які запровадили за отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки набув чинності 22 серпня.

Санкції запровадили через те, що російська влада порушила міжнародне право, зокрема щодо застосування хімічної та біологічної зброї.

Перший етап санкцій включає заборону на продаж Росії деяких видів товарів, таких як електронні пристрої, проте ці обмежувальні заходи значно перетинаються з запровадженими раніше.

Друга частина санкцій буде запроваджена, якщо у 90-денний термін Росія не погодиться припинити використання хімічної зброї та не допустить спостерігачів ООН для проведення інспекцій.

До слова, 2 серпня у Сполучених Штатах сенатори представили новий пакет антиросійських санкцій.

Вашингтон раніше повідомив, що до кінця серпня введе нові санкції щодо Росії, переконавшись у тому, що Москва застосувала нервово-паралітичну речовину для отруєння колишнього російського подвійного агента і його дочки у Великобританії. США вимагають від Росії гарантій незастосування хімічної зброї.

Санкції зачеплять продукцію, яка важлива для сфери національної безпеки, сказав високопоставлений представник Держдепу журналістам на прес-конференції, пославшись на закон про знищення хімічної і біологічної зброї від 1991 року, надалі можливе розширення обмежень.

Газета «Комерсант» опублікувала повний текст нових пропозицій американських законодавців про заборонні заходи проти РФ, аж до блокування російським банкам доларових розрахунків і заборони для резидентів США операцій з новим російським держборгом.

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