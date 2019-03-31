Російський сенатор заявив, що РФ «не виключає невизнання виборів в Україні»



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Голова Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Костянтин Косачєв Фото: facebook.com/Костянтин Косачєв

На думку Косачєва, що нібито «рекордно низька явка» виборців є «дзеркалом соціальної апатії виборців, оскільки немає віри в чесність виборів»

Голова Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Костянтин Косачєв не виключає невизнання результатів президентських виборів в Україні. Про це він повідомив у Facebook.

Косачев не виключає невизнання Росією підсумків виборів в Україні.

Разом з тим, парламентарій підкреслив, що ще рано давати прогнози на результат другого туру виборів президента в Україні, оскільки відрив між другим і третім місцями невеликий.

На думку Косачєва, що нібито «рекордно низька явка» виборців є «дзеркалом соціальної апатії виборців, оскільки немає віри в чесність виборів, це раз, і чітких, що реально змагаються один з одним альтернатив не з’явилося, це два».

ті встановила, що всі повідомлення про сьогоднішні замінування в області надійшли з території Росії. Про це повідомив начальник Національної поліції Сергій Князєв.

Нагадаємо, за результатами Екзит-полів 2019: у другий тур виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Володимир Зеленський набирає 30,4%, Петро Порошенко – 17,8% і Юлія Тимошенко – 14,2%.

Раніше повідомлялось, Держдума пропонує не визнавати вибори президента в Україні .