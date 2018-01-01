Російський соціолог констатував «рецидив тоталітаризму» в РФ

Дурман пропаганди діє, - Лев Гудков

Найвідоміший соціолог РФ, керівник «Левада-Центру» спостерігає скочування Росії в тоталітаризм. Всі демократичні ідеї дискредитовані, каже Лев Гудков в інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung Sueddeutsche Zeitung Юліаном Хансом. Найважливішою прикметою майбутніх президентських виборів, на думку Гудкова, «є їх



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Дурман пропаганди діє

Дурман пропаганди діє, - Лев Гудков

Найвідоміший соціолог РФ, керівник «Левада-Центру» спостерігає скочування Росії в тоталітаризм. Всі демократичні ідеї дискредитовані, каже Лев Гудков в інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung Sueddeutsche Zeitung Юліаном Хансом.

Найважливішою прикметою майбутніх президентських виборів, на думку Гудкова, «є їх передбачуваність». «Строго кажучи, це не вибори взагалі. Тут потрібно підібрати інші визначення: плебісцит, може бути, схвалення, ритуал затвердження у владі того, хто там вже знаходиться».

На думку співрозмовника SZ, вибори набули б сенс в разі участі опозиціонера Олексія Навального, який міг би розраховувати на 20% голосів. Гудков сказав: «Якби він був зареєстрований як кандидат, він отримав би можливість виступати на телебаченні і донести до широкої аудиторії корупційні звинувачення на адресу Путіна і його оточення».

Високий рейтинг Путіна, за словами соціолога, відображає, як і у всіх авторитарних режимах, слабкість державних інститутів. «Поліція і судова система захищають державу, а не права окремих громадян. Тому ми спостерігаємо перенесення надій на лідера держави», - пояснив він.

За словами керівника «Левада-центру», з грудня виросла готовність росіян піти на вибори. «Можна спостерігати, як зростає тиск з боку влади і підприємств. 70% для Путіна тепер здаються реальними - жоден з інших кандидатів не переступить планку в 10%. Це саме той ефект, якого домагаються кремлівські стратеги: відчуття одностайної підтримки і відсутності альтернатив».

Хвиля протестів проти фальсифікації підсумків виборів, яка захлеснула країну в 2012 році, зійшла нанівець: демонстрації не привели до яких-небудь результатів, «люди відчули розчарування, були деморалізовані, їх охопила апатія. І тут трапилася анексія Криму з усією випливає з неї шовініста ейфорією. Це призвело до розколу серед тих, хто підтримував протестний рух. Несподіване зростання популярності Путіна, - вважає Гудков, - є наслідком розколу опозиції, точніше, групи тих, хто був незадоволений президентом. Частина цієї групи долучилася до путінської більшості».

На думку соціолога, зниження рівня заробітної плати - сьогодні вона на 15% нижче, ніж на початку рецесії, - не є катастрофою для режиму. «Люди пристосовуються», - зауважив Гудков.

«Ейфорія (від анексії Криму, - «Главком») минула, але наслідки анексії будуть відчуватися довше. Ситуація докорінно змінилася. Держава значною мірою посилила контроль над суспільством і цензуру, внутрішня політика набула репресивний характер. Певною мірою можна говорити про рецидив тоталітаризму. Всі демократичні ідеї дискредитовані - в цьому і полягала суть антизахідної політики починаючи з 2012 року. Йшлося не стільки про конфронтації з Заходом, скільки про дискредитацію орієнтованих на Захід лібералів всередині країни. Ми відчуваємо різке зростання штучного традиціоналізму, можна сказати, фундаменталізму», - вказав Гудков.

«Дурман пропаганди діє», - резюмував Гудков.