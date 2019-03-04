Російський та американський топ-генерали зустрінуться для обговорення ситуації в Сирії



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Зустріч Джозефа Данфорда та Валерія Герасимова пройде у Відні

США раніше заявили, що залишають 200 військових на півночі Сирії після свого виходу в квітні

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Джозеф Данфорд та очільник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов планують зустрітися 4 березня у Відні, щоб обговорити ситуацію в Сирії.

Про це повідомляє RFE/RL.

Речник Об’єднаного комітету начальників штабу полковник Патрік Райдер заявив, що військові лідери обговорять усунення конфліктів між коаліцією (міжнародною коаліцією в Сирії під керівництвом США. – Ред.) та російською операцією в Сирії, а також обміняються поглядами на стан американсько-російських військових відносин і поточну міжнародну безпекову ситуацію в Європі.

США раніше заявили, що залишають 200 військових на півночі Сирії після свого виходу в квітні.

Тим часом союзники РФ, армія президента Сирії Башара Асада та проіранські угруповання, в останні тижні активізували бойові дії проти повстанців у Ідлібі та на півночі провінції Хама, порушуючи перемир'я, домовлене між президентами РФ і Туреччини.

Нагадаємо, у Сирії в провінції Дейр-ез-Зор джерела заявили про авіаудар із застосуванням фосфорних бомб, нібито завданому міжнародною коаліцією на чолі з США увечері 3 березня.