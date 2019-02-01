Ростовський суд погодився викликати швидку політв'язню Грибу



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Павло Гриб скаржиться на погане самопочуття, але росіяни весь час це ігнорують

Український політв'язень вказав, що його турбує біль в животі та голові

Український політв'язень Павло Гриб заявив про погане самопочуття на засіданні в російському Ростові 1 лютого. Суд погодився викликати швидку допомогу.

«Я прошу вас бути гуманними і відкласти засідання хоча б то на два дні, до наступного тижня», — сказав Гриб, тримаючись рукою за живіт.

Суддя спершу зачитав довідку з СІЗО, у якій зазначений задовільний стан здоров'я політв'язня — «підстав для надання невідкладної допомоги та звільнення з-під варти немає». Утім все ж погодився викликати швидку.

На засіданні Гриб також розповів, що його на тижні вивозили до Обласного клінічного діагностичного центру, у якому порадили додатковий огляд спеціалістами. Гриб вказав, що його турбує біль в животі та голові.

Адвокатка Гриба, Марина Дубровіна, на засіданні оголосила медичний висновок професора Василя Притули. У ньому йшлося про різке прогресування захворювання та необхідність операції в спеціалізованому хірургічному закладі Москви або Берліна.

«У медичних документах ні одна скарга не зафіксована, хоча в Гриба вже зафіксовані серйозні зміни (у стані здоров'я — ред.)», — сказала Дубровіна.

Напередодні Євросоюз закликав РФ надати медичну допомогу Грибу.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України заявило, що Росія 29 січня відмовила у дозволі українському консулу відвідати незаконно утримуваного політичного в’язня Павла Гриба.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що українському політв'язню Павлу Грибу необхідна негайна операція на серці, його стан здоров'я надкритичний. Після обстежень лікарі діагностували ряд серйозних хвороб у Гриба.

Як повідомлялося, 24 січня в Росії відбулося чергове судове засідання по справі українського політв’язня Павла Гриба, де він заявив, що дуже погано почувається, але лікар, без огляду, виписав довідку для суду про задовільний стан здоров'я.

Після цього Грибу стало погано в залі суду і йому викликали «швидку допомогу».

Відзначимо, за версією російського слідства, з 27 березня по 15 травня 2017 року Гриб, перебуваючи на території України, через інтернет закликав дівчину привести в дію саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі 30 червня. Гриб був заарештований, раніше знаходився в СІЗО Краснодарського краю, потім був етапований в Ростовську область.