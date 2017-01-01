Розбійний напад: завтра суд обере запобіжний захід сину нардепа

Клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу сину Попова розглядатиме Оболонський райсуд Києва

У середу, 29 листопада, в Оболонському райсуді столиці оберуть запобіжний захід сину народного депутата України Ігоря Попова – Богдану - та ще одному неповнолітньому, яких підозрюють у розбійному нападі на магазин. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець «Розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів двом



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Затриманий син нардепа Ігоря Попова

Клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу сину Попова розглядатиме Оболонський райсуд Києва

У середу, 29 листопада, в Оболонському райсуді столиці оберуть запобіжний захід сину народного депутата України Ігоря Попова – Богдану - та ще одному неповнолітньому, яких підозрюють у розбійному нападі на магазин. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець

«Розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів двом неповнолітнім відбудеться завтра о 14:00 та 16:00 в Оболонському райсуді столиці. Суддя Л.П. Шестаковська», - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Раніше «Главком» повідомляв, що 26 листопада, двоє невідомих у балаклавах скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий»на пр-ті Рокоссовського, 3, після чого один зі злочинців був затриманий.

Потім депутат від «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

Синові нардепа Попова вручили підозру в розбої. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.