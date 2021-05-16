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    Співачка Лоліта Мілявська розповіла про пережиті фізіологічні домагання

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    Лоліта ніколи не шукала собі покровителів - Співачка Лоліта Мілявська розповіла про пережиті фізіологічні домагання

    Лоліта ніколи не шукала собі покровителів

    Фото з відкритих джерел

    Співачка стверджує, що на роботі до неї ніхто ніколи не приставав

    Російська співачка Лоліта Мілявська в ефірі програми «Ти не повіриш» розповіла про пережиті сексуальні домагання.

    За визнанням виконавиці, її ледь не зґвалтували, коли вона була молодою дівчиною. «Сіла не в ту машину, виявився ідіот, потім всю його шкіру у мене з-під рук виймали. Роздряпала все, що можна, кричала», – поділилася спогадами Мілявська.

    При цьому співачка стверджує, що на роботі до неї ніхто ніколи не приставав, оскільки вона сама ніколи не шукала собі покровителів. «Мене? Заради кар’єри? З чого раптом? Я все життя робила все сама, у мене не було навіть підстав комусь у справі підморгувати», – відповіла Лоліта на відповідне питання.

    Одіозна ведуча і дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко продовжує з’являтися на публіці в компанії росіян. Цього разу кума Володимира Путіна привітала з днем народження Філіпа Кіркорова. Саме свято проходило чотири місяці тому взимку, але тільки зараз співак опублікував відео з заходу. Кума Путіна і Кіркоров обмінялися привітаннями з днем народження.

    До слова, репер із РФ Моргенштерн, якого внесли в чорний список, обізвав українок.

    Нагадаємо, телеведуча-мільярдерка, кума Володимира Путіна Оксана Марченко у своєму пропагандистському фільмі «Паломниця» продовжує з’являтися у компанії одіозних росіян-ворогів України.

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    Теги: Росія культура співачка співак
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