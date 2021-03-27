Ані Лорак шукає шлях назад? Скандальна співачка приїхала до Києва (фото)

Ані Лорак встигла і на радіо побувати, і Хрещатиком прогулятися

Співачка, яка з початком війни перебралась до Москви, прибула цього тижня в столицю України

Відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе та працює в країні-агресорі Росії, на тижні, що минає, приїздила в Київ. Вона побувала на одній з радіостанцій. Відповідні фотографії з радіоведучим артистка опублікувала в Instagram.

Ані Лорак поділилася світлинами біля мікрофона, в обіймах ведучого, а також із центру Києва навпроти ЦУМу.

«Мета – встигнути все! Готуємо для вас багато нового, цікавого і незвичайного», – написала артистка під фото.

Нагадаємо, співачка у січні цього року вже відвідувала Київ. Тоді підписники в коментарях нагадали, що під час Революції Гідності Ані Лорак втекла в Росію, яка розв'язала війну проти України.

Раніше Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, чому Кіркоров та Ані Лорак й досі народні артисти України.

Також наприкінці лютого Ані Лорак представила довгоочікуваний сингл «Наполовину».

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