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    Ані Лорак шукає шлях назад? Скандальна співачка приїхала до Києва (фото)

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    Ані Лорак встигла і на радіо побувати, і Хрещатиком прогулятися - Ані Лорак шукає шлях назад? Скандальна співачка приїхала до Києва (фото)
    Ані Лорак встигла і на радіо побувати, і Хрещатиком прогулятися
    Фото: instagram.com/anilorak

    Співачка, яка з початком війни перебралась до Москви, прибула цього тижня в столицю України

    Відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе та працює в країні-агресорі Росії, на тижні, що минає, приїздила в Київ. Вона побувала на одній з радіостанцій. Відповідні фотографії з радіоведучим артистка опублікувала в Instagram.

    Ані Лорак поділилася світлинами біля мікрофона, в обіймах ведучого, а також із центру Києва навпроти ЦУМу.

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    Ані Лорак шукає шлях назад? Скандальна співачка приїхала до Києва (фото)
    Ані Лорак шукає шлях назад? Скандальна співачка приїхала до Києва (фото)
    Ані Лорак шукає шлях назад? Скандальна співачка приїхала до Києва (фото)

    «Мета – встигнути все! Готуємо для вас багато нового, цікавого і незвичайного», – написала артистка під фото.

    Нагадаємо, співачка у січні цього року вже відвідувала Київ. Тоді підписники в коментарях нагадали, що під час Революції Гідності Ані Лорак втекла в Росію, яка розв'язала війну проти України.

    Раніше Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, чому Кіркоров та Ані Лорак й досі народні артисти України.

    Також наприкінці лютого Ані Лорак представила довгоочікуваний сингл «Наполовину».

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    Теги: Київ співачка Олександр Ткаченко Instagram
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