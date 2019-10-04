Вийшов довгоочікуваний апдейт Xiaomi Mi Band 4



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Фітнес-браслет Mi Band 4 вже продається в Україні з червня місяця поточного року

Тепер користувачі зможуть змінювати поведінку екрану при автоматичному відключенні

Компанія Xiaomi почала поширювати чергове оновлення прошивки для свого популярного фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 4.

Тепер користувачі зможуть змінювати поведінку екрану при автоматичному відключенні.

Чутки про нього ходили вже кілька тижнів і першими оновлення побачили користувачі в Туреччині.

Прошивка з номером 1.0.7.04 додає настройки автоматичного відключення екрану.

Користувачам стали доступні настройки часу відключення: за замовчуванням виставлено 5 секунд, але також доступні варіанти з 6, 7, 8, 9 і 10 секундами.

Поява поновлення в інших регіонах очікується в найближчі дні.

Перевірити наявність оновлення можна в додатку Mi Fit на смартфоні.

Фітнес-браслет Mi Band 4 вже продається в Україні з червня місяця поточного року.

На момент написання новини оновлення ще не доступно в Україні. Дайте знати про можливість оновлення в коментарях.