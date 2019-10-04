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    Технології

    Вийшов довгоочікуваний апдейт Xiaomi Mi Band 4

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    Фітнес-браслет Mi Band 4 вже продається в Україні з червня місяця поточного року - Вийшов довгоочікуваний апдейт Xiaomi Mi Band 4
    Фітнес-браслет Mi Band 4 вже продається в Україні з червня місяця поточного року

    Тепер користувачі зможуть змінювати поведінку екрану при автоматичному відключенні

    Компанія Xiaomi почала поширювати чергове оновлення прошивки для свого популярного фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 4.

    Тепер користувачі зможуть змінювати поведінку екрану при автоматичному відключенні.

    Чутки про нього ходили вже кілька тижнів і першими оновлення побачили користувачі в Туреччині. 

    Прошивка з номером 1.0.7.04 додає настройки автоматичного відключення екрану. 

    Користувачам стали доступні настройки часу відключення: за замовчуванням виставлено 5 секунд, але також доступні варіанти з 6, 7, 8, 9 і 10 секундами. 

    Поява поновлення в інших регіонах очікується в найближчі дні. 

    Перевірити наявність оновлення можна в додатку Mi Fit на смартфоні. 

    Фітнес-браслет Mi Band 4 вже продається в Україні з червня місяця поточного року.

    На момент написання новини оновлення ще не доступно в Україні. Дайте знати про можливість оновлення в коментарях.

    технології гаджет
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