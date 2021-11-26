До чого призведе потепління в Арктиці: науковці оприлюднили дослідження

З 1900 температура океану підвищилася приблизно на два градуси Цельсія, тоді як морський лід почав відступати, а солоність зросла. Фото з відкритих джерел

Танення вічної мерзлоти може спричинити викид великої кількості метану

Північний Льодовитий океан стає теплішим з початку XX століття, тобто на кілька десятиліть раніше, ніж вважали вчені. Реальну ситуацію з потеплінням в Арктиці розкрила міжнародна група вчених, які реконструювали зміни у температурі морської води у протоці Фрама між Гренландією та Шпіцбергеном. Результати дослідження опубліковані у журналі Science Advances.

Дослідники проаналізували хімічний склад морських мікроорганізмів і з'ясували, що Північний Льодовитий океан почав нагріватися ще на початку минулого століття, коли з Атлантики ринули тепліші та солоніші потоки води – це явище, яке називається атлантифікацією, передувало потеплінню. З 1900 температура океану підвищилася приблизно на два градуси Цельсія, тоді як морський лід почав відступати, а солоність зросла.

Атлантифікація є однією із причин потепління Арктики, проте її почали відслідковувати з 40-х років. У міру того, як Північний Льодовитий океан стає теплішим, у полярному регіоні посилюється танення льоду (не тільки морського, а й наземного), що, своєю чергою, впливає на глобальний рівень моря. Танення вічної мерзлоти може спричинити викид великої кількості метану.

У сценарії майбутнього потепління очікується подальше уповільнення циркуляції води в морі Лабрадор через танення льодовикового покриву Гренландії, що і вважається причиною атлантифікації. Моделювання клімату зазвичай не відтворює такого роду потепління в Північному Льодовитому океані, що вказує на неповне розуміння механізмів, що керують потеплінням цього океану.

Нагадаємо, на саміті з клімату COP26 у Глазго затвердили підсумкову угоду, в якій змінили формулювання з «відмови від вугільної енергетики» до «поетапного скорочення». Понад 100 глав держав та урядів з усього світу, включаючи президента США Джо Байдена та президента Франції Емманюеля Макрона, взяли участь у 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26).

Зеленський не прийшов на свій виступ на кліматичному саміті (відео). Український лідер мав виступити після американського лідера Джо Байдена та канадського прем'єра Джастіна Трюдо. Однак коли модератор сесії спецпредставник президента США з питань клімату та ексдержсекретар Джон Керрі викликав Зеленського, той не з'явився. Згодом глава МЗС пояснив, чому Зеленський не з'явився на свій виступ.

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