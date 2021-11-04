Стало відомо, коли Україна планує повністю відмовитися від використання вугілля
Представники держави підписали угоду під час кліматичного саміту у Глазго
Україна планує остаточно покінчити зі спалюванням вугілля для потреб енергетики та промисловості до 2040 року. Відповідну угоду представники держави підписали під час саміту СОР26, що відбувається цими днями у Глазго. Про це повідомляє The Guardian.
Загалом угоду підписали понад 40 країн. Багатші держави планують остаточно відмовитися від вугілля до 2030 року, бідніші, в тому числі Україна, – до 2040. Серед держав, які пристали до угоди, є такі великі споживачі вугілля, як Польща та Канада. Водночас такі значні гравці вугільного ринку, як Китай, Індія, Австралія та США не підписали документ.
Слід зазначити, що у 2019 році саме вугілля забезпечувало 37% потреб світової електроенергетики. При цьому, використання даного виду палива вважають найбільшим джерелом шкідливих викидів, що зумовлюють глобальне потепління та зміни клімату.
В Україні за допомогою спалювання вугілля на сьогодні виробляється понад третина електрики. Підписавши угоду, країна зобов'язалася припинити усі інвестиції у будівництво нових генеруючих потужностей, що працюють на вугіллі.
Водночас представники делегації організації Greenpeace, присутні на саміті, зазначають, що угода є недостатньо радикальною та «відкриває багато шпаринок, що дозволять кожній країні обирати термін, у який вони дійсно відмовляться від вугілля».
Нагадаємо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.