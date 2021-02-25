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    Розкрито викрадення топ-менеджера газовидобувної компанії, за якого вимагали $200 млн

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    Тривають обшуки за місцем проживання та офісів фігурантів злочину - Розкрито викрадення топ-менеджера газовидобувної компанії, за якого вимагали $200 млн
    Тривають обшуки за місцем проживання та офісів фігурантів злочину
    Фото: ОГП

    Злочин замовив бізнес-партнер потерпілого, колишній міністр транспорту і зв'язку

    Служба безпеки України та Офіс генпрокурора розкрили резонансне викрадення у 2012 році керівника компанії «Нафтогазвидобування», тепер народного депутата від «Слуги народу» Олега Семінського.

    Про це інформує Інтерфакс-Україна, посилаючись на пресслужбу СБУ.

    «Досудове слідство встановило, що замовив злочин колишній бізнес-партнер потерпілого. Замовник був народним депутатом України кількох скликань і очолював Міністерство транспорту та зв'язку. Задокументовано, що до скоєння злочину він залучив групу виконавців, зокрема і представників «кримінального світу», – йдеться в повідомленні.

    У ньому уточнюється, що потерпілого викрали й незаконно позбавили волі на більше ніж на три роки, його систематично катували й вимагали виплатити замовникові злочину неіснуючий борг розміром $200 млн.

    «У рамках провадження повідомлено про підозру п'ятьом особам, причетним до цих злочинів, за ст.127 (катування), ст. 146 (викрадення людини) і ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України», – зазначають правоохоронці.

    Вони додають, що наразі тривають обшуки за місцем проживання та офісів фігурантів злочину.

    Олега Семінського викрали в лютому 2012 року. Зловмисники влаштували підставне ДТП, після чого схопили Семінського й упродовж 3 років утримували його.

    Після викрадення керівника «Нафтогазвидобування» між його бізнес-партнерами виник конфлікт через розподіл акцій компанії.

    У травні 2015 року викрадачі відпустили Семінського.

    Як повідомлялося, після свого звільнення Семінський заявив, що не має майнових або інших претензій до компанії «Нафтогазвидобування».

    Теги: борг СБУ міністр Офіс Генерального прокурора викрадення злочин Микола Рудьковський звільнення
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