Суд Англії не задвольнив вимоги «Татнєфті» до Коломойського та Боголюбова

«Укртатнафта» створена відповідно до указів президентів України і Татарстану в 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ

ПАТ «Татнєфть» хотіла стягнути з українських олігархів майже 300 мільйонів доларів

Високий суд Англії не задовольнив ПАТ «Татнєфть» у позові до українських олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, щодо стягнення з них 294,3 млн доларів відшкодування.

Про це повідомляє пресслужба Укртатнафти.

24 лютого 2021 року Високий суд Англії та Уельсу опублікував рішення у справі щодо позову ПАТ «Татнєфть» до Геннадія Боголюбова, Ігоря Коломойського, Олександра Ярославського, Павла Овчаренка щодо відшкодування збитків згідно зі статтею 1064 ГК РФ сумою 294,3 млн. доларів.

«Високий суд Англії та Уельсу всебічно вивчив матеріали справи, які стосувались подій, пов’язаних з ПАТ «Укртатнафта» в період 2007-2009 років, та повністю відмовив у задоволенні вимог ПАТ «Татнєфть», – кажуть в Укртатнафті.

У позові «Татнєфть» хотіла стягнути кошти (спершу – 334,1 млн доларів плюс відсотки, у рішенні сума зменшилася до 294,3 млн дол.) за постачання нафти до Кременчуцького НПЗ («Укртатнафта» у 2009 році. Російська компанія рішення суду вважає «упередженим».

«Укртатнафта» створена відповідно до указів президентів України і Татарстану в 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ. Раніше 18,296% акцій НПЗ належало структурам, близьким до ВАТ «Татнєфть», ще 28,7788% – міністерству майна Татарстану. Потім на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до української групи «Приват» і бізнесмена Олександра Ярославського.

До слова, Високий суд Англії зобов’язав ексвласників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова сплатити фінустанові додатково 1 мільйон фунтів стерлінгів до 15 березня 2021 року.

Нагадаємо, що йдеться про позов Приватбанку до Високого суду Англії від 2017 року. Цим позовом банк доводить у суді, що його колишні власники Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели близько 2-3 мільярдів доларів з установи напередодні націоналізації. Суд застосував проти олігархів обмежувальний захід у вигляді всесвітнього арешту на їхні активи.

Борг Коломойського та Боголюбова, за який судиться Приватбанк у Лондоні, щодня зростає на $500 тисяч.