Розмитнення у «Дії» та підтримка бізнесу: Зеленський анонсував відродження економіки

«Попри всі російські удари зробимо все, щоб економічна активність відроджувалася»

Уряд представив конкретні деталі нових державних програм, які повинні забезпечити нові робочі місця й підтримати економіку країни

В Україні розпочинається реалізація урядових заходів, спрямованих на відродження економіки у непростих умовах війни, яку розв’язала проти нашої держави Росія. Про це президент України Володимир Зеленський говорив під час традиційного звернення увечері 10 червня.

За його словами, уряд вже розпочав реалізацію тих рішень, які обговорювали на нарадах упродовж тижня.

«Погоджено законопроєкт, який дасть змогу розмитнення авто через державний сервіс у «Дії». Увесь процес розмитнення буде максимально прозорим, зручним і одразу прибере всі тіньові схеми, які були можливі в попередні роки в цій сфері», – повідомив президент.

Зеленський висловив сподівання, що народні депутати України швидко проголосують за таке нововведення.

Також президент повідомив про представлені урядом конкретні подробиці нових державних програм, які мають забезпечити нові робочі місця й підтримку для бізнесу під час війни.

«Передусім це стосується безповоротних грантів для мікробізнесу та іншої спеціальної фінансової підтримки для малого й середнього підприємництва. Попри весь тиск Росії, попри всі російські удари зробимо все, щоб економіка України, щоб економічна активність в Україні відроджувалася», – наголосив очільник держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав інвесторів допомогти Україні скоріше досягнути перемоги у війні з Росією.

Він назвав п’ять основних можливостей для інвесторів від співпраці з Україною – це Європа, IT, агро, «зелена» енергетика, локалізація виробництва.

Раніше Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну» на сотні мільярдів євро. ЄС вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи.

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