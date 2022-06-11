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    Події в Україні

    Арестович розказав про «багато чудових подій» на фронті

    Українські захисники продовжують нищити російських окупантів - Арестович розказав про «багато чудових подій» на фронті
    Українські захисники продовжують нищити російських окупантів
    фото з відкитих джерел

    «Розвідгрупу кадирівців із полку «Ахмат» спецпризначенці у Сєвєродонецьку знищили в нуль»

    10 червня наші бійці ліквідували у Сєвєродонецьку цілу розвідгрупу кадирівців із полку «Ахмат». Про це під час вечірнього ефіру «Фейгін Live»розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він зауважив, що на сході з російськими загарбниками відбуваються «багато чудових подій».

    Арестович розповів, що головний задум російського командування – не перекидати особовий склад під Сєвєродонецьк. Там посилюють лише артилерійське угруповання та гатять по позиціях українських захисників.

    Задача окупантів – зосередитися до виходу на Сіверськ, зачинити оперативне оточення та наступати від Ізюма на Слов'янськ і від Лимана на Слов'янськ. Окрім цього, за словами радника голови ОП, загарбники докладають основних зусиль на вихід на Бахмутівську трасу і перерізання сполучення Бахмут–Лисичанськ.

    «Трохи просунулися (росіяни – ред.) сьогодні вперед. Там їх полірує наша артилерія. Подивимося, чим це завершиться. Там ситуація змінюється дуже швидко. Відбили пів Комишувахи, назад відбили пів Комишувахи. Тому подивимося», – додав Арестович.

    Він зазначив, що 10 червня у Сєвєродонецьку українські спецпризначенці знищили в нуль розвідувальну групу полку «Ахмат».

    «Багато подій чудових відбуваються. Партизани наші активізувалися дуже сильно», – зауважив радник.

    Нагадаємо, під Херсоном ліквідовані два російські генерали – Арестович.

    Також партизани на Херсонщині «мінусували» полковника РФ.

    А ще радник Банкової назвав цифру втрат ЗСУ на війні.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович розказав про «багато чудових подій» на фронті