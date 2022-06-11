Канада перша спрямувала гроші на адмінрахунок України в МВФ

Гроші використають для оплати праці в бюджетному секторі

Канада першою відправила гроші на український адміністративний рахунок в Міжнародному валютному фонді. Це мільярд канадських доларів. Про це розповів Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні 10 червня.

Президент подякував уряду Канади за таке рішення.

Крім того, Зеленський повідомив, що напередодні наша держава отримала $1,5 млрд:

мільярд – від Світового Банку,

ще $500 млн – від Великої Британії.

Це пряма бюджетна підтримка. За словами президента, Україна використає ці гроші для оплати праці в бюджетному секторі.

Адміністративний рахунок МВФ створили у квітні. Він призначений для переказу донорських ресурсів у вигляді грантів та позик на допомогу Україні. Це важлива підтримка нашої держави у час війни, яка допомагає стабілізувати економіку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Світовий банк дає Україні майже $1,5 млрд.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає майже пів мільярда євро від Світового банку.

Також Світовий банк виділить $30 млрд на подолання продовольчої кризи.