  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка
  4. Канада перша спрямувала гроші на адмінрахунок України в МВФ
рус
    Економіка

    Канада перша спрямувала гроші на адмінрахунок України в МВФ

    Напередодні наша держава отримала $1,5 млрд - Канада перша спрямувала гроші на адмінрахунок України в МВФ
    Напередодні наша держава отримала $1,5 млрд
    фото з відкритих джерел

    Гроші використають для оплати праці в бюджетному секторі

    Канада першою відправила гроші на український адміністративний рахунок в Міжнародному валютному фонді. Це мільярд канадських доларів. Про це розповів Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні 10 червня.

    Президент подякував уряду Канади за таке рішення.

    Крім того, Зеленський повідомив, що напередодні наша держава отримала $1,5 млрд:

    • мільярд – від Світового Банку,
    • ще $500 млн – від Великої Британії.

    Це пряма бюджетна підтримка. За словами президента, Україна використає ці гроші для оплати праці в бюджетному секторі.

    Адміністративний рахунок МВФ створили у квітні. Він призначений для переказу донорських ресурсів у вигляді грантів та позик на допомогу Україні. Це важлива підтримка нашої держави у час війни, яка допомагає стабілізувати економіку.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Світовий банк дає Україні майже $1,5 млрд.

    Раніше повідомлялося, що Україна отримає майже пів мільярда євро від Світового банку.

    Також Світовий банк виділить $30 млрд на подолання продовольчої кризи.

    Читайте також: Маємо не дозволити світу перемкнути увагу з подій в Україні – Зеленський (відео)
    Теги: росія окупанти МВФ Канада війна гроші держава Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Канада перша спрямувала гроші на адмінрахунок України в МВФ