Канада перша спрямувала гроші на адмінрахунок України в МВФ
Гроші використають для оплати праці в бюджетному секторі
Канада першою відправила гроші на український адміністративний рахунок в Міжнародному валютному фонді. Це мільярд канадських доларів. Про це розповів Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні 10 червня.
Президент подякував уряду Канади за таке рішення.
Крім того, Зеленський повідомив, що напередодні наша держава отримала $1,5 млрд:
- мільярд – від Світового Банку,
- ще $500 млн – від Великої Британії.
Це пряма бюджетна підтримка. За словами президента, Україна використає ці гроші для оплати праці в бюджетному секторі.
Адміністративний рахунок МВФ створили у квітні. Він призначений для переказу донорських ресурсів у вигляді грантів та позик на допомогу Україні. Це важлива підтримка нашої держави у час війни, яка допомагає стабілізувати економіку.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Світовий банк дає Україні майже $1,5 млрд.
Раніше повідомлялося, що Україна отримає майже пів мільярда євро від Світового банку.
Також Світовий банк виділить $30 млрд на подолання продовольчої кризи.