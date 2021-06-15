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    Завдяки «Голосу» антимовні законопроєкти включили до порядку денного Ради

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    Завдяки «Голосу» антимовні законопроєкти включили до порядку денного Ради
    Фото: з відкритих джерел

    5 депутатів партії «Голос» проголосували «за»

    Завдяки п'ятьом голосам «Голосу» русифікаційні законопроєкти 5554 і 5554-1 включили до порядку денного сесії. Про це написав народний депутат Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook.

    «Друзі, «Голос» – Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Кіра Рудик, Роман Костенко, Андрій Осадчук – ваші голоси стали вирішальними. Вам теж «какая разніца?», – написав В’ятрович.

    Нагадаємо, раніше народний депутат В’ятрович зірвав засідання комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики, на якому збиралися розглянути відстрочку перекладу фільмів і серіалів на українську мову.

    Зі слів В’ятровича можна зрозуміти, що «слуги народу» намагалися провести комітет онлайн, але він підняв скандал, назвавши голову комітету Микиту Потураєва «агентом руского міра». Також В’ятрович припустив, що його тримають у полоні «Л-ДНР».

    Скасування українського дубляжу на телебаченні внесли до порядку денного голосами партії «Голос».

    Теги: депутат мова Ярослав Железняк
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    Завдяки «Голосу» антимовні законопроєкти включили до порядку денного Ради