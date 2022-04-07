Вугілля і транспортна блокада: ЄС затвердив жорсткі санкції проти РФ

Російським кораблям та комерційному транспорту заборонено перетинати кордони ЄС

Посли країн Євросоюзу схвалили п'ятий пакет санкцій проти Росії. Обмеження включають заборону на імпорт російського вугілля. Про це повідомляє Associated Press.

Заборона на імпорт вугілля стане першими санкціями ЄС, спрямованими проти прибуткової енергетичної галузі Росії та оцінюється у 4 млрд євро на рік.

У рамках п'ятого пакету санкцій ЄС погодив повну заборону на експорт до Росії озброєнь.

Санкції також включають закриття доступу торговим судам Росії до європейських портів, а російському вантажному транспорту заборона на в'їзд до ЄС.

У заяві французького головування в ЄС уточнюється, що санкції передбачають заморожування активів кількох російських банків, заборону на імпорт вугілля з Росії, збройове ембарго щодо Росії, заборону експорту до Росії, зокрема високотехнологічних товарів на загальну суму 10 млрд євро.

Що передбачають нові санкції ЄС:

заборонений імпорт вугілля з РФ;

заборонено продавати Росії зброю та високотехнологічні товари;

російським кораблям заборонено заходити в порти ЄС;

російським та білоруським транспортним компаніям заборонена діяльність в ЄС;

ЄС заморозив рахунки низки російських банків на своїй території;

персональні санкції запроваджено проти російських бізнесменів, пропагандистів, працівників служб безпеки, військовослужбовців;

під санкції потрапили російські підприємства, що пов'язані з війною в Україні.

#Ukraine COREPER II approves a new package of sanctions in the context of the Russian aggression against Ukraine.



This very substantial package extends the sanctions against Russia to new areas and notably includes 1/5#EU2022FR pic.twitter.com/njjN0XpGCo — Présidence française du Conseil de l’UE (@Europe2022FR) April 7, 2022

Повний список нових санкцій буде оприлюднено найближчим часом.

Нагадаємо, що у вівторок, 5 квітня, Європейський Союз оголосив про запропоновані плани щодо нового пакету санкцій, що включає заборону на імпорт російського вугілля та повну заборону трансакцій щодо чотирьох ключових російських банків.

На брифінгу 5 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила наступні кроки:

- заборона імпорту вугілля з Росії, що приносило їй 4 млрд євро щорічно;

- повна заборона на транзакції щодо чотирьох ключових банків РФ, у тому числі ВТБ, другий найбільший російський банк. За словами президентки Єврокомісії, ці банки складають 23% від всього банківського сектору РФ.

- заборона російським кораблям та кораблям з російськими операторами заходити у порти країн ЄС - але з певними винятками, як "сільськогосподарська продукція і продукти харчування, гуманітарні вантажі та енергетика"

- заборона роботи у ЄС російських та білоруських операторів дорожнього транспорту

- заборона експорту до РФ високотехнологічної продукції, як квантові комп’ютери і напівпровідники, передове обладнання для машинобудівної промисловості та транспорту.

- нові точкові заборони імпорту на серію товарів, від виробів з деревини, цементу до морепродуктів та лікерів, щоб закрити прогалини у санкціях між РФ та Білоруссю

- загальна заборона на участь російських компаній у держзакупівлях в країнах ЄС, заборона на будь-яку фінансову підтримку держустановам РФ з коштів країн-членів чи європейських.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС готує додаткові санкції, у тому числі щодо імпорту нафти.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що п'ятий пакет «не буде нашими останніми санкціями».

«Так, ми зараз заборонили вугілля, але тепер ми повинні подивитися на нафту», – сказала вона.

Напередодні президент Зеленський анонсував візит головного дипломата ЄС.

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