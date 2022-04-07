  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Вугілля і транспортна блокада: ЄС затвердив жорсткі санкції проти РФ

    Вугілля і транспортна блокада: ЄС затвердив жорсткі санкції проти РФ

    Російським кораблям та комерційному транспорту заборонено перетинати кордони ЄС

    Посли країн Євросоюзу схвалили п'ятий пакет санкцій проти Росії. Обмеження включають заборону на імпорт російського вугілля. Про це повідомляє Associated Press.

    Заборона на імпорт вугілля стане першими санкціями ЄС, спрямованими проти прибуткової енергетичної галузі Росії та оцінюється у 4 млрд євро на рік.

    У рамках п'ятого пакету санкцій ЄС погодив повну заборону на експорт до Росії озброєнь.

    Санкції також включають закриття доступу торговим судам Росії до європейських портів, а російському вантажному транспорту заборона на в'їзд до ЄС.

    У заяві французького головування в ЄС уточнюється, що санкції передбачають заморожування активів кількох російських банків, заборону на імпорт вугілля з Росії, збройове ембарго щодо Росії, заборону експорту до Росії, зокрема високотехнологічних товарів на загальну суму 10 млрд євро.

    Що передбачають нові санкції ЄС:

    • заборонений імпорт вугілля з РФ;
    • заборонено продавати Росії зброю та високотехнологічні товари;
    • російським кораблям заборонено заходити в порти ЄС;
    • російським та білоруським транспортним компаніям заборонена діяльність в ЄС;
    • ЄС заморозив рахунки низки російських банків на своїй території;
    • персональні санкції запроваджено проти російських бізнесменів, пропагандистів, працівників служб безпеки, військовослужбовців;
    • під санкції потрапили російські підприємства, що пов'язані з війною в Україні.

    Повний список нових санкцій буде оприлюднено найближчим часом.

    Нагадаємо, що у вівторок, 5 квітня, Європейський Союз оголосив про запропоновані плани щодо нового пакету санкцій, що включає заборону на імпорт російського вугілля та повну заборону трансакцій щодо чотирьох ключових російських банків.

    На брифінгу 5 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила наступні кроки:

    - заборона імпорту вугілля з Росії, що приносило їй 4 млрд євро щорічно;

    - повна заборона на транзакції щодо чотирьох ключових банків РФ, у тому числі ВТБ, другий найбільший російський банк. За словами президентки Єврокомісії, ці банки складають 23% від всього банківського сектору РФ.

    - заборона російським кораблям та кораблям з російськими операторами заходити у порти країн ЄС - але з певними винятками, як "сільськогосподарська продукція і продукти харчування, гуманітарні вантажі та енергетика"

    - заборона роботи у ЄС російських та білоруських операторів дорожнього транспорту

    - заборона експорту до РФ високотехнологічної продукції, як квантові комп’ютери і напівпровідники, передове обладнання для машинобудівної промисловості та транспорту.

    - нові точкові заборони імпорту на серію товарів, від виробів з деревини, цементу до морепродуктів та лікерів, щоб закрити прогалини у санкціях між РФ та Білоруссю

    - загальна заборона на участь російських компаній у держзакупівлях в країнах ЄС, заборона на будь-яку фінансову підтримку держустановам РФ з коштів країн-членів чи європейських.

    Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС готує додаткові санкції, у тому числі щодо імпорту нафти.

    Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що п'ятий пакет «не буде нашими останніми санкціями».

    «Так, ми зараз заборонили вугілля, але тепер ми повинні подивитися на нафту», – сказала вона.

    Напередодні президент Зеленський анонсував візит головного дипломата ЄС.

    Читайте також:
    Теги: ЄС росія окупанти енергетика санкції вугілля війна імпорт Україна окупація Урсула фон дер Ляєн #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вугілля і транспортна блокада: ЄС затвердив жорсткі санкції проти РФ