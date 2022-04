Вугілля і транспортна блокада: ЄС затвердив жорсткі санкції проти РФ

Посли країн Євросоюзу схвалили п'ятий пакет санкцій проти Росії. Обмеження включають заборону на імпорт російського вугілля. Про це повідомляє Associated Press.

Заборона на імпорт вугілля стане першими санкціями ЄС, спрямованими проти прибуткової енергетичної галузі Росії та оцінюється у 4 млрд євро на рік.

У рамках п'ятого пакету санкцій ЄС погодив повну заборону на експорт до Росії озброєнь.

Санкції також включають закриття доступу торговим судам Росії до європейських портів, а російському вантажному транспорту заборона на в'їзд до ЄС.

У заяві французького головування в ЄС уточнюється, що санкції передбачають заморожування активів кількох російських банків, заборону на імпорт вугілля з Росії, збройове ембарго щодо Росії, заборону експорту до Росії, зокрема високотехнологічних товарів на загальну суму 10 млрд євро.

Що передбачають нові санкції ЄС:

