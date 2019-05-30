Як Зеленський розпускає Раду: сайт президента оприлюднив стенограму зустрічі з лідерами фракцій



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На початку зустрічі Зеленський вів активний діалог з лідером «Радикальної партії» Олегом Ляшком, - стенограма

У зв’язку з численними запитами публікуємо повну стенограму зустрічі 21 травня, - сайт президента

Адміністрація президента опублікувала стенограму зустрічі Володимира Зеленського з лідерами фракцій Верховної Ради та спікером парламенту Андрієм Парубієм 21 травня.

Стенограма опублікована сьогодні увечері, 30 травня, на офіційному інтернет-представництві глави держави.

«У зв’язку з численними запитами публікуємо повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулась 21 травня 2019 року», - йдеться в повідомленні.

Згідно з записом, на початку зустрічі Зеленський вів діалог з лідером «Радикальної партії» Олегом Ляшком.

Приклад їхнього спілкування спілкування:

Зеленський: Олег Валерійович, Ви з любого приводу робите історичний момент.

Ляшко: Так само як і Ви.

Ляшко: Я Вам допомагаю робити відкритість влади.

Зеленський: Дуже дякую.

Зеленський: Я знаю, хто я, не треба казати стільки.

Ляшко: А я знаю хто я.

Також Ляшко висловив невдоволення тим, що йому не дозволили вести стрім зустрічі.

Ляшко: На охороні знімали. І не забирайте телефони, віддайте мій телефон, будь ласка.

Зеленський: Дякую Вам, Ваша думка для нас дуже цікава.

На зустрічі Парубій заявив, що розпуск Ради суперечить Конституції. Його підтримала народна депутатка від «Блоку Петра Порошенка» Ірина Геращенко. Також вона підняла питання політв’язнів, на що Зеленський запропонував провести окрему зустріч.

Крім того, Геращенко розкритикувала лідера партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова за образливі вислови і закликала команду Зеленського не допускати сексизму.

Заступниця голови парламенту, представниця фракції «Самопоміч» Оксана Сироїд вважає, що можна «багато говорити про юридичні тонкощі», але рішення про розпуск буде виправдане.

Сироїд: Тому що зокрема і через ті речі, про які Ви вчора розказували, бо парламент пішов в 2014 році на вибори, не було фактично із демократичного табору, із тих, хто формував коаліцію європейської країни в 2013 році, не було політичної сили, яка б фактично першим своїм пріоритетом не визначала скасування мажоритарної системи, за допомогою якої Янукович узурпував владу, обмеження і скасування депутатської недоторканності і боротьбу з корупцією. І так само це обіцяв і президент Порошенко.

На жаль, ми дійшли до кінця фактично, каденція завершилася Петра Порошенка, ми доходимо до каденції цього парламенту і ті знакові речі, які тоді привели людей до влади, вони не виконані, як багато інших, так що на жаль повернулося зворотнім.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко також побачила підстави для розпуску Ради.

Тимошенко: Президент має право, якщо він бачить що права і свободи людей грубо порушені, і в нього не залишилося жодної можливості виправити цю ситуацію. І тому насправді дух справедливості, дух оцієї книжечки, а в тому числі і верховенства права, і в тому числі і милосердя по відношенню до людей, говорить про те, що чесно кажучи, цю Верховну Раду треба було давно розпускати як і достроково припиняти повноваження корупціонера Порошенка.

Також вона вважає великою проблемою чинний виборчий кодекс із «мажоритаркою».

Тимошенко: це по суті на п'ять років закладе ту саму ядерну політичну бомбу під в тому числі нового президента і під нову Верховну Раду, яка буде скликана, яка буде базуватися на просто ганебній принизливій корупції.

Крім того, лідерка «Батьківщини» пропонувала створити тимчасову коаліцію і тимчасовий уряд зі «здорових сил».

Співголова депутатської групи «Відродження» Віталій Хомутиннік погоджується із Зеленським, що в Раді вже давно немає коаліції, що є приводом для розпуску Ради.

Хомутиннік: Всі прекрасно розуміють, що цієї коаліції вже давно не існує. І цей факт приховувався різними маніпуляціями чи просто це не так голосно казали як було треба, але сьогодні прийшов час відверто казати, чи є коаліція — її немає.

Твердження про відсутність коаліції підтримав і голова депутатської групи «Воля народу» Ярослав Москаленко.

Москаленко: У нас з 2016 року немає коаліції, і я хочу нагадати, що більшість людей, які сидять за цим столом, публічно виступали про те, що коаліції немає і вимагали від Порошенка розпустити Раду.

Діалог президента з Ляшком продовжувався.

Зеленський: Чому ви кричите?

Ляшко: Я не кричу, в мене голос такий.

Детально обґрунтування позиції Зеленського і його команди навів голова Адміністрації президента Андрій Богдан:

Богдан: Я як юрист і наша команда виходить з того, що є абсолютно повні всі повноваження президента щодо розпуску парламенту, згідно статті 90 Конституції України, оскільки на сьогоднішній день і два роки до цього не існувало коаліції у Верховній Раді.

Щодо чинного законодавства Конституція встановлює період, протягом якого проводяться дострокові вибори — 60 днів. А Закон встановлює день в який мають проводитися самі вибори — це неділя. В даному випадку, якщо сьогодні публікувати указ, то останньою неділею шестиденного терміну буде 14 липня.

Але 14 липня це буде не шестидесятиденний термін, а це буде 54 дні. І це буде дуже проблематично для ЦВК оголосити і провести вибори з повним дотриманням всіх процедур. Оптимальною датою публікації указу є завтра — це середа. І відповідно шестидесятиденний термін закінчується в неділю, 21 липня.

Парубій зазначив, що цей склад парламенту ухвалив найважливіші для країни рішення. Також він знову наголосив на тому, що в Раді коаліція розпалася лише в травні 2019-го, тому підстав для розпуску Ради немає. Президент з ним не погодився.

Зеленський: Андрій Володимирович, я дуже багато разів вже сьогодні відповідав Вам на це питання. Я гадаю, що не існувало коаліції з 2016 року, це перше.

Друге, це запит суспільства, а це і є найголовніше для мене як для президента. Тому я є гарантом і захищаю людей України. Довіра до парламенту 4% і для мене Ваша позиція, скажімо так, просто не зрозуміла мені Ваша позиція.

Наостанок слово «для історії» взяв лідер «радикалів».

Ляшко: Окремо для історії я хочу сказати, що я підтримую Андрія Парубія, що цей парламент прийняв найважливіші рішення для країни і принижувати його не треба.

Зеленський: Дякую всім.

Зазначимо, що в стенограмі не завжди вказані імена учасників бесіди і виступаючих. Так, подекуди авторство реплік підписано як «виступаючий» або «виступаюча».

Також у стенограмі неправильно вказані прізвища українських політв’язнів — замість Сенцова написано Синцовим, а змість Кольченка — Коченком.

З текстом стенограми можна ознайомитися за посиланням.