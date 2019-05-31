Кілька учасників зустрічі з Зеленським назвали стенограму відредагованою



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Консультації Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами фракцій Фото: сайт Адміністрації президента

Олег Ляшко пожалівся, що зі стенограми прибрали його фразу про Піночета

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що на сайті президента опублікували стенограму в цензурованому вигляді.

«Зокрема, в моєму виступі під час зустрічі з президентом Зеленським я йому сказав про те, що якщо він буде порушувати Конституцію і закони України, його будуть як Піночета доганяти все життя. І нагадав йому історію Піночета, якого в 80 з чимось років заарештували в Лондоні і він помер, перебуваючи під арештом», - розповів Ляшко з парламентської трибуни.

Тому він вимагає від Зеленського оприлюднити відео зустрічі з лідерами фракцій і оприлюднити повну стенограму, додавши, що вирізані деякі слова з виступу Андрія Парубія та інших учасників.

Перший віце-спікер Ірина Геращенко, яка посміхалась під час виступу Ляшка, перед цим написала в Facebook про друкарські помилки у стенограмі.

«Ну, й епічні «обдруківки». Наприклад, в стенограмі я начебто говорю про велику роботу ВР «в адаптації законів до сенату». Звичайно, в реалі мова йшла про адаптацію до ЄС і НАТО», - написала Геращенко.

«Ключове. Зі стенограми чітко видно, що Парубій, я, керівники БПП, НФ і РПЛ заявили про неконституційність розпуску. І ані БПП, ані НФ не погоджувалися ні на які закриті списки», - зазначила вона.

Спікер Андрій Парубій також підтвердив перекручення в тексті стенограми і вилучені деякі речення.

«Але навіть з тими змінами кожен може підтвердити, що ніякої домовленості про закриті списки про закриті списки на нараді не було досягнуто. Жодної. І те, що було заявлено про домовленість з головами фракцій про закриті списки – це відверта неправда. Більшість виступили за відкриті списки і не давали підтвердження на ідею Богдана про необхідність зробити закриті списки», - резюмував спікер Ради.

Нагадаємо, Адміністрація президента ввечері 30 травня оприлюднила стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами фракцій 21 травня. На цій зустрічі пройшли консультації щодо проведення дострокових виборів до ВР.

Після цього Зеленський видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів. Парубій у свою чергу заявив, що президент Зеленський починає свою діяльність на посаді із грубого порушення Конституції.

Засідання відбулося 22 травня, однак законопроекти депутати не підтримали.