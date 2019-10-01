У Мінську домовились про розведення військ у Петрівському і Золотому



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Президент зазначив, місцеве населення буде захищено

Під час засідання тристоронньої контрактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було досягнуто домовленостей про розведення військ у Петрівському і Золотому. Про це під час брифінгу 1 жовтня сказав президент України Володимир Зеленський.

«Було досягнено домовленостей про розведення військ у Петрівському і Золотому. Хочу заспокоїти місцеве населення: я особисто гарантую, що ви будете захищеними, і відвід військових ніяк не вплине на вашу безпеку», - сказав Зеленський.

З його слів, прикладом цього є ситуація в Станиці Луганській.

«Ми плануємо до кінця листопада побудувати такий фундаментальний міст у Станиці Луганській», - додав він.

Раніше Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.

Раніше у російських ЗМІ з’явилася інформація про те, що 1 жовтня українська делегація нібито вже підписала «формулу Штайнмайера» на переговорах у Мінську. Відзначається, що свій підпис під планом щодо Донбасу поставив представник Києва, другий президент України Леонід Кучма. Деталі підписання повинен незабаром озвучити представник ОБСЄ Мартін Сайдік.

«Текст» формули «підписаний в формі, що погодила контактна група. Поставлені підписи всіх учасників: України, «республік», РФ і ОБСЄ», - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо Главкому з власних джерел, сьогодні політичні групи погодили можливість підписання нової «дорожньої карти» щодо імплементації Мінських домовленостей. Дату зустрічі у Нормандському форматі ще не оголошено.