Рубан планує знову займатися обміном полонених – адвокат



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15 квітня Броварський міський суд випустив з-під арешту нардепа Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана

Наступне судове засідання у справі Рубана заплановане на 7 травня

Підозрюваний у підготовці теракту екс-керівник центру «Офіцерський корпус» Володимир Рубан планує повернутись до питання обміну полонених.

Про це в ефірі Громадського заявив адвокат підозрюваного Валентин Рибін.

«Рубан може поїхати на окуповані території тільки в одному випадку. Він планує повернутись до питання обміну полонених. Я думаю, у нього там достатньо людей, які будуть з ним говорити і будуть його слухати», - сказав Рибін.

Адвокат також додав, що обміну Рубана не буде, оскільки він перебуває на свободі.

Крім того, за словами адвоката, доказом того, що Рубан залишиться на території України, стане наступне судове засідання, заплановане на 7 травня.

Нагадаємо, Броварський міський суд випустив з-під арешту нардепа Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Надії Савченко та Володимира Рубана було виключно компетенцією суду.

Як відомо, Луценко у серпні 2018 року заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

8 березня минулого року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».