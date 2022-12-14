Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками

Українська енергетична ситуація є унікальною – раніше жодна країна не мала такого досвіду

Вже два місяці поспіль російські війська роблять все можливе, аби знищити енергосистему України. Кремлівські пропагандисти у свою чергу займаються тим, аби ракетні обстріли мали достатній вплив на українців. Про це повідомляє видання «MediaSapiens».

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Серії масованих атак пошкодили або зруйнували десяти об’єктів інфраструктури. Через погодні умови, брак необхідного обладнання і зростання потреби в електриці стає все складніше. Держава вже витратила на відновлення понад 5 мільярдів гривень. При цьому українська енергетична ситуація є унікальною – раніше жодна країна не мала такого досвіду, тож передбачити, як довго можна вистояти, важко.

Російські пропагандисти вирішили використати проблему на свою користь. Зокрема, вони створили фейк про «удар возмездия», тобто кожен удар по енергетиці України вони прив’язують до воєнних успіхів ЗСУ. Однак вже було доведено, що росіянам потрібен щонайменше тиждень, аби підготуватися до обстрілів. «Помста» є частиною пропаганди, яку, на відміну від ракет, терористична держава може створювати сотнями щодня.

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Зокрема, фейками виявилися новини про те, що на ніч треба вимикати електроприбори через стрибки напруги; про аварійні відключення світла в областях, де цього насправді не було; про створення додатку «Укренерго» з графіками відключень тощо.

Також окремо слід відзначити, що пропагандисти запускали в соціальних мережах флешмоб із хештегом #LightOnZelenskyyOff, яким намагалися підбурити українців до максимального ввімкнення світла 1 листопада. Щоправда кількість ботів, які невміло писали українською мовою, зашкалювала, і схема швидко було розкрита.

Найбільше пропагандисти намагаються наразі дискредитувати українську владу. Часто з’являються маніпуляції про те, що нібито Україна продовжує постачати електроенергію за кордон, при цьому обмежуючи українців. Зокрема, мова йде про Молдову, в якій іноді частково зникає світло після обстрілів в Україні. Насправді, це пов’язано з тим, що дві країни – в єдиному блоці регулювання, енергетично пов’язані між собою в шість разів сильніше, ніж, наприклад, Молдова й Румунія. До масованих обстрілів Україні й справді постачала електрику за кордон, але наразі припинила.

Бажаного впливу на українців, на щастя, Кремль не отримує. Пропагандисти намагаються поділяти людей за регіонами проживання, підбурюють протестні настрої в суспільстві (випадки невеликих акцій вже траплялися), а також створюють у суспільстві думки про те, що влада «придушує» невдоволення.

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Саме по високовольтним лініям та розподільним та трансформаторними підстанціям продовжують бити загарбники. Вони прагнуть розірвати зв’язок між генеруючими станціями і споживачами. Українська енергетика виробляє менше, ніж потрібно споживачам, тож дисбаланс регулюють відключеннями. Через необізнаність українців в роботі енергосистеми Росія намагається поділити суспільство і змусити капітулювати.

Віталій Николаєнко, керуючий партнер компанії Voltage Group, розповів, кого справді слід звинувачувати у відключенні світла в регіонах України – олігархів, державу чи, можливо, місцеву владу.

«Власники розподільчих мереж – оператори систем розподілу, якими справді переважно володіють олігархи... Але зараз усі енергетики «Укренерго», обленерго і генеруючих станцій роблять свою роботу професійно і віддано», – пояснив Николаєнко.

Крім того, він зазначив, що рішення про початок та завершення відключень приймає диспетчер ОСП, який бачить усю ситуацію в енергосистемі і віддає команду. Однак це не забаганка обленерго. Николаєнко додав, що це нормально, що навіть сусідні будинки можуть по різному отримувати світло.

Врешті-решт, слід розуміти, що повне і тривале знеструмлення країни можливе хіба що при використанні ядерної зброї. Однак навіть при «звичайних» обстрілах енергосистема потребує багато часу та коштів. Наразі влада вже створила пріоритетність подачі світла, а по всьому світу для українців збирають генератори.