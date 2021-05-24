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    В Одесі у службовому кабінеті застрелився прикордонник

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    В Одесі у службовому кабінеті застрелився прикордонник
    Фото racurs.ua

    Можлива причина такого кроку – сімейні проблеми

    В Одесі сьогодні вранці, 24 травня, у своєму службовому кабінеті у авіазагоні з табельної зброї застрелився прикордонник. Про це повідомляє ТСН.ua.

    Інцидент трапився о 07:30 ранку на Інглезі, 9/2. Померлий – майор 1980 р.н. За даними джерел, можлива причина такого кроку – сімейні проблеми, але наразі встановлюються усі обставини. Контроль за розслідуванням веде військова прокуратура.

    Тим часом, у Чернівецькій області під час несення служби зі штатної зброї застрелився 24-річний прикордонник. Трагедія сталась за кілька кілометрів від міжнародного пункту пропуску «Порубне», у селі Тереблече. Факт самогубства підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

    Звук одиночного пострілу почув наряд в пункті пропуску. Прикордонники знайшли тіло потерпілого та викликали швидку. «Ми не виключаємо, що обставинами, які призвели до цієї трагедії, були особисті проблеми в житті військовослужбовця, не пов'язані зі службою. Та остаточні причини встановить слідство», – сказав Демченко.

    У прикордонному загоні зазначають, що військового на службі характеризували позитивно. Що стало причиною такого вчинку – з`ясовує слідство.


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    Теги: прикордонники трагедія прокуратура зброя Одеса слідство військова прокуратура
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    В Одесі у службовому кабінеті застрелився прикордонник