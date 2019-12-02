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    Рябошапка призначив начальника департаменту Генпрокуратури з військових злочинів

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    За словами Руслана Рябошапки, до так званого Департаменту конфліктів передадуть більше 200 кримінальних справ - Рябошапка призначив начальника департаменту Генпрокуратури з військових злочинів
    За словами Руслана Рябошапки, до так званого Департаменту конфліктів передадуть більше 200 кримінальних справ
    Фото: gp.gov.ua

    До департаменту передадуть справи про катастрофу MH17 та Іловайську трагедію

    Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив Юрія Рудя начальником Департаменту нагляду за кримінальними провадженнями щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

    Сьогодні, 2 грудня, Рябошапка підписав відповідний наказ.

    До цього Рудь був начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головної військової прокуратури і організовував досудові розслідування у справах про ведення агресивної війни проти України.

    До так званого Департаменту конфліктів передадуть більше 200 кримінальних справ, в тому числі, про катастрофу MH17, анексію Криму, «справу моряків», справи про Іловайську та Дебальцівську трагедії.

    Як повідомлялось, з 20 листопада генпрокуратура втратила функцію розслідування. Незакінчені справи розділять між Державним бюро розслідувань і Національним антикорупційним бюро.

    Генпрокуратура наказ розслідування Руслан Рябошапка
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