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    Трамп: Я б порекомендував Зеленському розслідувати справу Байдена

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп: Я б порекомендував Зеленському розслідувати справу Байдена
    Президент США Дональд Трамп

    «Я б сказав, що президент Зеленський, якби я був на його місці, то я б рекомендував йому, щоб він почав розслідування щодо Байдена», - сказав Трамп

    Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що Україні «слід провести розслідування» у справі сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена Хантера.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Я б сказав, що президент Зеленський, якби я був на його місці, то я б рекомендував йому, щоб він почав розслідування щодо Байдена, тому що ні у кого немає ніяких сумнівів у тому, що це була шахрайська схема», - сказав він.

    У той же час, Трамп допустив можливість того, що попросить президента Китаю Сі Цзіньпіна провести розслідування у справі сина Байдена.

    «Китай повинен розпочати розслідування по Байдену, тому що те, що сталося в Китаї, приблизно так само погано, як і те, що відбулося в Україні», - заявив Трамп.

    Як повідомлялося, Трамп пояснив, що як президент США не хоче бути «країною-дурнем».

    Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Трамп ще в липні розпорядився призупинити фінансування військової допомоги для України, затверджене Конгресом США.

    Потім з'явилася інформація, що президент Трамп таким чином хотів натиснути на Зеленського під час телефонної розмови 25 липня.

    Натомість президент США запевняє, що розблокував військову допомогу Україні тільки через прохання американського сенатора-республіканця.

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