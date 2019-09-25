Байден прокоментував стенограму розмови Трампа із Зеленським



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Джо Байден

Конгрес повинен швидко вжити заходів, щоб притягнути Дональда Трампа до відповідальності, зазначив Байден

Колишній віце-президент США Джо Байден прокоментував публікацію стенограми розмови американського президента Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

За його словами, дії Трампа є «трагедією» і «образою для кожного американця і основоположних цінностей нашої країни», передає CNN.

«Це питання національної безпеки. Це перевірка наших демократичних цінностей. Конгрес повинен слідувати фактам і швидко вжити заходів, щоб притягнути Дональда Трампа до відповідальності», - заявив Байден.

Він наголосив, що виклад 30-хвилинної розмови в 2000 слів показує, що через кілька днів після того Трамп наказав утримати військову допомогу Україні, він «благав» Зеленського співпрацювати з його особистим адвокатом, щоб «очорнити» опонента на майбутніх президентських виборах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

Як відомо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

Як повідомляли ЗМІ, президент США, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, низка інших осіб намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

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