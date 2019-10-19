Рябошапка запевняє, що він незалежний генпрокурор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка

За словами Рябошапки, немає тих, проти він би не зміг відкрити провадження

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка назвав себе незалежним прокурором та сказав, що немає людей проти кого б він не відкрив провадження.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

«Так,я вважаю себе незалежним. Щоб порушити справу проти себе, мабуть, ні, не зможу, бо це буде конфлікт інтересів», - заявив Рябошапка.

На питання журналістки про те, чи міг би він відкрити провадження проти Зеленського, Богдана чи Коломойського він відповів:

«Щодо вищезазначених осіб, я вже повідомляв на брифінгу, що немає тих, проти я би не зміг відкрити провадження, окрім тих випадків, коли це стосується конфлікту інтересів», - зазначив Рябошапка.

Як відомо, під час розмови з президентом США Дональдом Трампом у липні Володимир Зеленський заявив, що «наступний генпрокурор на 100% буде його людиною».