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    В Україні за останні роки з’явилося більше півсотні професій

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    В Україні за останні роки з’явилося більше півсотні професій

    Це професії у медичній, будівельній та енергетичній сферах, у хімічній та гірничо-видобувній промисловості, а також у сфері освіти

    Впродовж останніх років на українському ринку праці з’явилось більше півсотні професій, зокрема, у медичній, будівельній та енергетичній сферах, у хімічній та гірничо-видобувній промисловості, а також у сфері освіти. Про це повідомили в Центральному апараті Державної служби зайнятості у відповідь на інформаційний запит УНН.

    «За останні 2-3 роки, з’явились нові професії у сфері будівництва та енергетики: інженер-консультант, монтажник інженерних систем будівель, майстер монтажу та обслуговування систем відновлюваної енергетики, електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок «, - йдеться у відповіді на запит.

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    Водночас, за даними Державної служби зайнятості, з’явились нові медичні професії: лікар внутрішньої медицини, парамедик, ерготерапевт, фізичний терапевт, медичний директор, лікар-хірург пластичний, екстрений медичний технік, інструктор з надання першої допомоги.

    «Для потреб хімічної промисловості введено 43 нові професійні назви. У гірничо-видобувній промисловості з’явилася нова професія «гірник на допоміжних роботах у шахтах». Ця професія поєднує в собі декілька гірничих професій», - зазначено у відповіді.

    Крім того, для забезпечення освіти та виховання дорослих введено професію «андрогог».

    Нагадаємо, в Україні з'явилась нова професія – трансплант-координатор, який займатиметься  налагодженням зв’язок між усіма учасниками процесу трансплантації.

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