Ryanair почне літати з Києва до Берліна щодня



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Щоденні перельоти за маршрутами Київ - Берлін і Берлін - Київ почнуться з 25 жовтня

Ірландський лоукостер Ryanair збільшить кількість рейсів Київ - Берлін. З кінця жовтня рейси за цим маршрутом будуть виконуватися щодня.

Новий розклад вже внесено в систему бронювання на сайті авіакомпанії.

Щоденні перельоти за маршрутами Київ - Берлін і Берлін - Київ почнуться з 25 жовтня. Також з цієї дати буде змінений аеропорт прибуття в Берліні - замість Шенефельда прилітати літаки будуть у Бранденбург. Аеропорти ділять між собою льотне поле.

Раніше рейс Київ - Берлін виконувався двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях. Істотне збільшення кількості перельотів за маршрутом пов'язано з ростом попиту щодо нього. Діяти новий розклад буде протягом всього сезону зимової навігації.

Раніше за маршрутом Київ - Берлін також літала МАУ, проте авіакомпанія пішла з цього напрямку в рамках оптимізації своєї мережі для роботи в умовах кризи, пов'язаної з падінням попиту на перельоти через пандемію коронавірусу, а також закриттям кордону України для іноземців.

Раніше лоуковстер Ryanair скасував рейси з України до жовтня.

До відома, Україна скоротила список «червоних» країн: що змінилося.

Також нагадаємо, що в умовах пандемії ще три країни відкрили кордони для громадян України. Таким чином, обмеження для українців зняли вже 48 країн.

Усередині Євросоюзу, з певними обмеженнями, наразі дозволено подорожувати з однієї країни Шенгенської зони до іншої. Також дозволений в'їзд до ЄС жителів низки третіх країн, де ситуація із коронавірусом є помірною і контрольованою. Загалом правила в'їзду до ФРН визначає міністерство внутрішніх справ країни. На сайті відомства можна отримати всю актуальну інформацію про це, зокрема, і англійською мовою. Також інформацією щодо правил в'їзду можна знайти на сайті міністерства закордонних справ ФРН. Узагальнену інформацію щодо правил подорожування в ЄС можна знайти на сайті проєкту Re-open Europe.

Якщо ви маєте намір в'їхати до Німеччини з України, не маючи права на проживання у ФРН чи іншій країні Шенгенської зони, вам необхідно буде повідомити вагому підставу для в'їзду (див. вище). Ці підстави перевіряються співробітниками авіакомпанії, літаком якої ви летітимете, ще до вильоту. Лише після здійснення такої перевірки вам дозволять сісти в літак. Однак існує імовірність, що вас не пропустять в аеропорту в Німеччині, якщо відповідні посадовці вирішать, що вказані вами причини для подорожі не є вагомими або якщо незадовго до цього відбулися зміни у правилах в'їзду і набули чинності нові обмеження. У такому випадку доведеться летіти назад. Але оскільки кошти, пов'язані з таким поверненням, має відшкодовувати авіакомпанія, вона зазвичай перевіряє, чи дозволений в'їзд до Німеччини.