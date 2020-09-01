Ryanair скасував майже всі рейси в Україну із середини вересня



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У системі бронювання з 15 по 29 вересня відсутні майже всі рейси

Авіакомпанія поки не оголошувала про скасування рейсів, але вони вже відсутні в системі бронювання

Лоукостер Ryanair скасувала майже всі рейси в Україну з середини вересня. Про це свідчать дані системи бронювання.

Поки компанія не анонсувала скасування рейсів, але в системі бронювання з 15 по 29 вересня відсутні майже всі рейси.

Неможливо забронювати рейси в Польщу, Угорщину, Німеччину, Австрію та Італію.

При цьому з Києва заплановані тільки два рейси в Пафос (Кіпр) 20 і 27 вересня, кілька рейсів до Іспанії (Барселона, Валенсія, Мадрид), а також в Лондон і Манчестер.

У свою чергу, з інших українських міст, куди літає Ryanair - Львів, Харків, Одеса і Херсон - рейсів у зазначений період взагалі немає.

Напередодні стало відомо, що Wizz Air скасовує всі рейси з України в Угорщину. Причиною припинення авіасполучення стало рішення угорської влади про закриття кордонів для іноземців з 1 вересня.

Також повідомлялося, що МАУ скасувала низку авіарейсів. Отже, компанія «Міжнародні авіалінії України» оголосила про скасування рейсів за дев'ятьма маршрутами і скорочення числа рейсів за сімома напрямками у другій половині вересня через введення заборони на в'їзд іноземців в країну.

Раніше також повідомлялося, що МАУ скасує у вересні низку рейсів до Європи.

Водночас нагадаємо, що станом на 28 серпня 45 країн відкрили кордони для українців.

Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.