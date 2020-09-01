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    Економіка та фінанси

    Авіакомпанія Wizz Аir відкрила рейси зі Львова та Києва до чеського Пардубіце

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    Вартість квитків - від 289 грн в один бік - Авіакомпанія Wizz Аir відкрила рейси зі Львова та Києва до чеського Пардубіце
    Вартість квитків - від 289 грн в один бік

    Вильоти зі Львова здійснюватимуться щовівторка і щосуботи, а з Києва - щочетверга і щосуботи

    Угорський лоукостер Wizz Air з 1 вересня запустив рейси зі Львова до чеського міста Пардубіце, а з 3 вересня запустить з Києва.

    Зазначається, що квитки на рейси доступні у системі бронювання перевізника.

    Вильоти зі Львова здійснюватимуться щовівторка і щосуботи, а з Києва - щочетверга і щосуботи. Вартість квитків - від 289 грн в один бік.

    В авіакомпанії наголосили, що запровадила посилені заходи гігієни для забезпечення здоров'я і безпеки як пасажирів, так і екіпажу.

    До сьогодні Wizz Air літала тільки з Праги. Місто Пардубіце розташоване на сході Чехії, за 96 км від чеської столиці.

    До коронавірусної кризи рейси з Києва в Пардубіце виконувала українська авіакомпанія SkyUp Airlines.

    Нагадаємо, найбільший у світі лоукостер Ryanair скасував майже всі авіарейси до України у другій половині вересня.

    Як відомо, Україна на місяць заборонила в’їзд іноземцям, і саме 29 вересня спливає термін заборони.

    До слова, лоукостер Wizz Air скасовує всі рейси між Україною та Угорщиною. Причиною такого рішення є закриття угорських кордонів для іноземців з 1 вересня.

    Угорщина прийняла рішення закрити кордони для іноземців з 1 вересня в рамках боротьби з поширенням Covid-19.

    Чехія Угорщина Wizz Air авіаперевезення Україна Ryanair SkyUp
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