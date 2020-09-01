Авіакомпанія Wizz Аir відкрила рейси зі Львова та Києва до чеського Пардубіце



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Вартість квитків - від 289 грн в один бік

Вильоти зі Львова здійснюватимуться щовівторка і щосуботи, а з Києва - щочетверга і щосуботи

Угорський лоукостер Wizz Air з 1 вересня запустив рейси зі Львова до чеського міста Пардубіце, а з 3 вересня запустить з Києва.

Зазначається, що квитки на рейси доступні у системі бронювання перевізника.

Вильоти зі Львова здійснюватимуться щовівторка і щосуботи, а з Києва - щочетверга і щосуботи. Вартість квитків - від 289 грн в один бік.

В авіакомпанії наголосили, що запровадила посилені заходи гігієни для забезпечення здоров'я і безпеки як пасажирів, так і екіпажу.

До сьогодні Wizz Air літала тільки з Праги. Місто Пардубіце розташоване на сході Чехії, за 96 км від чеської столиці.

До коронавірусної кризи рейси з Києва в Пардубіце виконувала українська авіакомпанія SkyUp Airlines.

Нагадаємо, найбільший у світі лоукостер Ryanair скасував майже всі авіарейси до України у другій половині вересня.

Як відомо, Україна на місяць заборонила в’їзд іноземцям, і саме 29 вересня спливає термін заборони.

До слова, лоукостер Wizz Air скасовує всі рейси між Україною та Угорщиною. Причиною такого рішення є закриття угорських кордонів для іноземців з 1 вересня.

Угорщина прийняла рішення закрити кордони для іноземців з 1 вересня в рамках боротьби з поширенням Covid-19.